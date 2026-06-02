Europa Press Redacción Madrid 02 JUN 2026 - 13:35h.

El 50 % de las viviendas que se construyan en estos dos barrios del distrito de Vicálvaro estará reservado a menores de 35 años

La renta para acceder a viviendas del alquiler asequible en Madrid se amplía hasta 4.400 euros

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MadridEMVS Madrid licitará una decena de parcelas en Vicálvaro, dentro de la Estrategia del Sur, donde levantar mil viviendas de alquiler asequible con opción a compra, una vez transcurridos siete años desde que se realiza el primer pago de arrendamiento, de modo que será la primera vez que convergerán las dos modalidades, ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde la presentación de los Veranos de la Villa.

Alquiler asequible rondará los 950 euros

Esta nueva modalidad residencial se activará en los próximos meses en el distrito de Vicálvaro y con la que, a través del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, se licitarán cuatro lotes con diez parcelas del patrimonio municipal del suelo, sobre las que se podrán construir 1.017 viviendas. Los contratos saldrán a concurso tras su paso por Junta de Gobierno.

El 50 % de las viviendas que se construyan estará reservado a menores de 35 años. Almeida ha detallado que el Ayuntamiento blindará así 70.410 metros cuadrados de superficie edificable en suelo municipal para los ciudadanos y el precio del millar de viviendas resultantes, cuyos importes de renta y venta serán un 31 % inferiores a los del mercado actual.

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El alquiler mensual se ha fijado en 949,5 euros para una vivienda tipo de 90 metros cuadrados construidos y, en caso de compra transcurrido el tiempo establecido siete años, el precio de venta será de 3.600 euros el metro cuadrado.

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Las mensualidades que se hayan aportado durante todo ese tiempo en régimen de arrendamiento servirán para capitalizar la compra, es decir, con la vivienda tipo que se ha mencionado se habrían aportado cerca de 80.000 euros al cabo de los siete años, cantidad que se restaría de la compra del inmueble.

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Las diez parcelas están valoradas 82 millones de euros. De los cuatro lotes que saldrán a concurso público en los próximos meses, tres se localizan en Los Berrocales: el primero cuenta con cuatro parcelas sobre las que se podrán edificar 280 viviendas, el segundo suma dos parcelas para 241 viviendas y el tercero otros dos terrenos para 223 casas. Un cuarto lote, con dos parcelas, se encuentra en Los Ahijones, donde podrán construirse 273 viviendas.

"Es una medida en la buena dirección porque al final también es lo que a las personas le da una seguridad, no estar siempre alquilado, sino también la posibilidad de poder comprar su vivienda y por eso el Ayuntamiento toma esta decisión que es novedosa", ha explicado Almeida.