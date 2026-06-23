Tres de los aspirantes que hicieron el examen tipo test lo rellenaron de forma perfecta y obtuvieron la máxima puntuación

El portavoz del Gobierno ha asegurado que se ha ordenado paralizar el procedimiento por la polémica

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El Gobierno de Ceuta ha paralizado el proceso selectivo de la empresa municipal de medioambiente (Obimasa) a raíz de las denuncias de que los tres aspirantes que sacaron la máxima nota posible en el examen teórico tenían vínculos familiares con trabajadores de la entidad.

Así lo ha adelantado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez (PP), quien ha mostrado su sorpresa por este hecho, que fue denunciado por los partidos de la oposición (PSOE, Ceuta Ya! y MDyC) así como por el sindicato CCOO.

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Ceuta Ya! dio la “voz de alarma”

El portavoz del Gobierno, que también es presidente del consejo de administración de Obimasa, ha asegurado que se ha ordenado paralizar el procedimiento para optar a tres plazas de experto en medio forestal tras la polémica surgida en los últimos días.

Ceuta Ya! dio la “voz de alarma” al indicar que tres de los aspirantes que hicieron el examen tipo test lo rellenaron de forma perfecta y obtuvieron la máxima puntuación, con la circunstancia de que los tres tienen familiares directos en la empresa municipal.

"Hasta que se resuelva todo este entuerto se ha paralizado el proceso”, señala Alejandro Ramírez

Alejandro Ramírez ha señalado que han recibido varios escritos solicitando información sobre el procedimiento y que "cualquier tipo de avance se dará cuenta al consejo de administración de la sociedad, pero hasta que se resuelva todo este entuerto se ha paralizado el proceso”.

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El portavoz del Ejecutivo ceutí ha dicho que todos los procedimientos son “delegados en el tribunal”, aunque ha reconocido que "llaman la atención" algunos de los resultados.

El examen se iba a completar con dos pruebas más, una práctica y un concurso por mérito que, por ahora, están paralizados.