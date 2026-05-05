El Gobierno considera una "prioridad" la "digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública"

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La nueva Oferta de Empleo Público de 2026 da un salto decisivo hacia la modernización del Estado introduciendo la Inteligencia Artificial como una nueva herramienta de trabajo. Con este objetivo, el Gobierno incrementado las plazas destinadas a perfiles tecnológicos que impulsarán la digitalización de las relaciones entre el aparato administrativo y los ciudadanos. El Real Decreto aprobado este martes eleva a 1.700 las vacantes TIC —un 42% más que en 2025— e incorpora además 346 plazas extraordinarias para afrontar emergencias climáticas, en una convocatoria que supera las 27.000 plazas y que el Ejecutivo define como la más orientada hasta ahora a transformar los servicios públicos y atraer talento especializado.

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Según ha destacado el ministro para la Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la prioridad de la oferta es aumentar en un 25 % los procedimientos administrativos digitales.

"Ésta es una oferta diferente a otras que se han hecho en el pasado, diferente por algunas cuestiones. Lo primero de todo es que tiene sobre todo una gran prioridad y esa prioridad es la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública. Todo eso con el objetivo de mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos. Ese es el objetivo real de esa digitalización de la función pública y recorre toda la oferta pública de empleo", ha explicado el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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Tal y como ha detallado el ministro, la oferta de este año incluye, como novedad, la convocatoria de 1.700 plazas para especialistas en tecnologías de la información, un 42% más que en la anterior oferta.

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Plazas por primera vez para la Inteligencia Artificial

Además, por primera vez, López ha subrayado que se convocarán pruebas de acceso por especialidades para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información (TIC), con el objetivo de captar especialistas en Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Ciencia del Dato.

López ha explicado que, actualmente, el porcentaje de ciudadanos que usan los sitios web oficiales del Gobierno o sus 'apps' es superior a la media europea, con un 83% frente a un 75%. España está, además, 7 puntos por encima de la media europea en la digitalización de la Administración Pública. Aun así, el objetivo del Ejecutivo es aumentar un 25% los procedimientos administrativos digitales, según ha anunciado el ministro López.

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Se constituirá además una alianza por el talento STEM (capacidades en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para mejorar la competitividad de la oferta pública y asegurar la cobertura de vacantes.

Respecto a la capacitación digital, el plan de competencias digitales integrará módulos obligatorios de IA y herramientas de datos en todos los cursos selectivos de esta oferta, al tiempo que se fortalecerán las competencias digitales de todos los empleados públicos.

346 plazas para emergencias climáticas

Entrando al detalle, la OEP de 2026 contempla 26.886 nuevas plazas para la AGE (20.541 correspondientes al turno libre y 6.345 para promoción interna), cifra muy similar a la de 2025 (26.889 plazas), a las que hay que sumar en esta ocasiones 346 plazas de la OEP extraordinaria de personal para dar respuesta a la emergencia climática, como meteorólogos, ingenieros de montes y forestales y agentes medioambientales.

Teniendo en cuenta ambas ofertas, el ministro estima que se crearán 6.200 empleos netos. Según el Departamento que dirige Óscar López, las ofertas de empleo público desde 2021 han generado empleo neto y han logrado rejuvenecer la edad media de sus plantillas en más de dos años, hasta los 49 años.

Contando las plazas ya anunciadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, la OEP de 2026 supera las 37.000 plazas, un número ligeramente superior a la del año pasado, según el ministro.

La oferta se estructura en torno a tres ejes principales: la transformación digital de la Administración Pública, la mejora de los servicios esenciales y el refuerzo de áreas estratégicas.

"Se trata de un refuerzo decidido e inmediato de aquellas áreas de políticas públicas que los departamentos han definido como prioritarias, especialmente en relación con las necesidades urgentes derivadas del contexto político, económico y medioambiental", ha afirmado el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.