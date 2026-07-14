Las organizaciones empresariales sostienen que la construcción necesita incorporar unos 60.000 nuevos trabajadores en la Comunidad Valenciana

Actualmente, la legislación española prohíbe trabajar a los menores de 16 años, salvo contadas excepciones

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Comunidad ValencianaLa falta de trabajadores en el sector de la construcción ha reabierto el debate sobre la edad mínima para incorporarse a las obras. La patronal valenciana reclama al Gobierno que permita trabajar en determinados puestos desde los 16 años para hacer frente a la escasez de personal, una propuesta que los sindicatos rechazan por los riesgos que entraña para los menores.

Las organizaciones empresariales Fevec y Fecoval sostienen que la construcción necesita incorporar unos 60.000 nuevos trabajadores en la Comunidad Valenciana para atender las obras previstas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, según recoge el medio local Levante. Para lograrlo, plantean recuperar la figura del aprendiz y permitir que jóvenes de entre 16 y 18 años puedan desempeñar tareas que no impliquen riesgos, siempre bajo supervisión.

La legislación española prohíbe trabajar a los menores de 16 años

Actualmente, la legislación española prohíbe trabajar a los menores de 16 años, salvo contadas excepciones como los espectáculos públicos. Además, el Estatuto de los Trabajadores impide que los jóvenes de 16 y 17 años realicen actividades consideradas peligrosas, insalubres, nocturnas o que exijan un esfuerzo físico excesivo. Además, el convenio general de la construcción prohíbe la presencia de menores de 18 años en las obras por razones de seguridad.

Los sindicatos consideran que modificar esa normativa no resolvería el problema del relevo generacional. Tanto UGT como CCOO creen que el principal obstáculo para atraer trabajadores son las condiciones laborales y los salarios, además de la elevada siniestralidad que registra el sector. Según denuncian, un peón de obra percibe habitualmente entre 18.000 y 19.000 euros brutos al año, unas retribuciones que consideran insuficientes para un trabajo con un importante componente de riesgo.

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Mientras la patronal insiste en que existen tareas adaptadas que podrían realizar los jóvenes sin comprometer su seguridad, las organizaciones sindicales mantienen que la prioridad debe ser mejorar las condiciones laborales y reforzar la prevención de accidentes antes de plantear cualquier cambio en la edad de acceso a las obras.