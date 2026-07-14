Los toros de la ganadería de Jandilla serán lidiados por los diestros Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo

El penúltimo encierro de los Sanfermines 2026, íntegro: los toros de Miura dejan una carrera peligrosa con ocho contusionados

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PamplonaLos toros de la ganadería de Jandilla, de Mérida (Badajoz) y con fama de ser rápidos y peligrosos, han sido los protagonistas del último encierro de las fiestas de San Fermín de 2026 este martes. Los astados de la ganadería pacense han desempeñado una carrera muy peligrosa y accidentada en la que los toros se han caído en varias ocasiones y han arremetido contra los mozos.

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Dos corredores han sufrido heridas por asta de toro en el último encierro de los Sanfermines 2026 que ha resultado muy peligroso. Según el primer parte médico facilitado por Cruz Roja desde el recorrido una vez finalizada la carrera de los Jandilla, cuatro personas han sido trasladadas al hospital. Dos de los corredores han sido trasladados con cornadas, uno desde el Ayuntamiento con una herida por asta en el muslo y otro desde Telefónica con una herida en el tórax. Ambos se encuentran estables.

Dos heridos por asta en el último encierro de los Sanfermines 2026

La primera herida por asta se ha producido a la altura del Ayuntamiento y la segunda, en el tórax, en el tramo de Telefónica. Ambos corredores han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra. Además, otro corredor ha sufrido una contusión craneal en el Ayuntamiento, y en la calle Estafeta se ha atendido a un cuarto con una contusión con deformidad en la pierna.

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En su 25 participación en el encierro de Pamplona, los Jandilla, que en sus anteriores carreras habían dejado 33 heridos por asta, han protagonizado un encierro de 2 minutos y 25 segundos de duración, con momentos de mucha tensión.

Los instantes de mayor peligro se han producido en el tramo de la Plaza Consistorial, donde uno de los toros ha arremetido contra los corredores que se encontraban parados en el vallado en la parte derecha del recorrido.

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La ganadería extremeña ha desplazado a Pamplona siete ejemplares: 'Pañero', de 555 kilos; 'Chismoso', de 575 kilos; 'Zarabanda', de 590 kilos; 'Oyente', de 580 kilos; 'Recitador', de 590 kilos; 'Castigado', de 565 kilos; y 'Adinerado', de 600 kilos.

Serán lidiados por los diestros Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo

Las capas de los animales varían entre el negro bragado, el negro, el colorado y el negro mulato listón. Los toros de Jandilla, habituales de los Sanfermines, han corrido el encierro por vigésimo quinta vez.

Por la tarde, a partir de las 18:30 horas, serán lidiados por los diestros Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo.