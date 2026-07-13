Europa Press 13 JUL 2026 - 12:07h.

El Ejército de Estados Unidos ha vuelto a bombardear Irán con el objetivo de mermar su capacidad militar en el estrecho de Ormuz

Como respuesta, Irán ha anunciado ataques contra bases militares con presencia de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait

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El Ejército de Estados Unidos ha vuelto a bombardear Irán en una nueva oleada de "ataques ofensivos" contra "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones" con el propósito de "debilitar la capacidad de Irán" para atacar buques que circulen por el estrecho de Ormuz. Como respuesta, Irán ha anunciado ataques contra bases militares con presencia estadounidense en Jordania, Bahréin y Kuwait.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado estos nuevos ataques contra Irán en un comunicado enviado pasadas las 22:30 horas en Florida, las 4:30 del lunes en España y las 6:00 en Irán. Los ataques fueron ordenados por el presidente de EEUU, Donald Trump, "para hacer rendir cuentas" a las fuerzas iraníes, tal y como explica 'elDiario.es'.

El objetivo estadounidense: mermar la capacidad militar de Irán en Ormuz

En esta nueva ofensiva, las fuerzas norteamericanas han asegurado haber alcanzado "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones con municiones de precisión", en una operación destinada a "debilitar la capacidad de Irán de seguir atacando el transporte marítimo internacional que transita por el estrecho de Ormuz".

Sin embargo, el Comando Central estadounidense ha declarado haber "atacado por primera vez sistemas de defensa aérea", además de "estaciones de radar costeras, capacidades de misiles y drones, y embarcaciones pequeñas iraníes".

Tras esta oleada de ataques perpetrada por las fuerzas estadounidenses contra distintos puntos de la República Islámica, que habrían dejado al menos dos muertos y seis heridos, Irán ha reivindicado ataques contra la base Príncipe Hasán de Jordania, la de Sheij Isa en Bahréin y la de Ali Salem en Kuwait, según los comunicados difundidos por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la propia guardia.

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Irán responde en tres fases: Jordania, Bahréin y Kuwait

"En la primera fase de la respuesta a estas agresiones, guerreros fervientes del Islam incendiaron varios silos de misiles de gran tamaño y depósitos de combustible en la base aérea del Príncipe Hasán, en Jordania, mediante el lanzamiento de misiles y drones", explica una de las notas.

Efectivos iraníes afirman haber incendiado depósitos de combustible y almacenes de munición del enclave. La Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado haber "destruido" el centro de mando y control de drones del Ejército estadounidense en Bahréin.

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"En la segunda fase de la operación de contraofensiva, se han destruido importantes centros de reparación y mantenimiento de helicópteros, el hangar de los aviones de guerra electrónica P-8 y el centro de mando y control de los drones asesinos de niños del Ejército de Estados Unidos en la base estadounidense de Sheij Isa, en Bahréin", agrega el texto.

El Ministerio del Interior bahreiní ha confirmado la activación de las sirenas de alarma en el territorio nacional y ha instado a la población a mantener la calma y dirigirse a un lugar seguro.

Durante la "tercera fase" de la "operación de represalia", la fuerza aeroespacial de la Guardia islámica ha declarado haber "destruido por completo" los depósitos de combustible y el sistema de defensa aérea Patriot de la base de Ali Salem en Kuwait.

También ha atacado un sistema de radar estratégico de Búsqueda de Matriz en Fase Fija (FPS, por sus siglas en inglés) de la base de Ahmad Al Jaber. Ambas bases acogen tropas y operaciones de la Fuerza Aérea estadounidense.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha señalado que "la operación de represalia" continúa y ha reiterado que el estrecho de Ormuz es territorio iraní. Es por ello por lo que no permitirá "que un Ejército rebelde y asesino de niños procedente del otro lado del mundo continúe con su injerencia ilegal en él".