La Guardia Civil ha detenido al principal sospechoso del atropello mortal de Nikoline, la joven arrollada en la A-7, en Mijas

Nikoline viajaba con dos jóvenes en el Uber antes del atropello: la Guardia Civil investiga qué pasó en el trayecto

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MálagaLa Guardia Civil ha avanzado en la investigación por el atropello mortal de Nikoline, la joven noruega de 17 años que murió tras ser arrollada por un vehículo en la A-7 a la altura de Mijas (Málaga). Según han informado fuentes de la Guardia Civil al medio de comunicación 'El Español', agentes del Instituto Armado habrían detenido al sospechoso que conducía el vehículo que atropelló mortalmente a la menor.

Como informa el medio de comunicación anteriormente citado en exclusiva, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil "ha detenido al autor del atropello mortal" de la adolescente. Al parecer, el supuesto autor del atropello de esta menor noruega es un "padre de familia" que "conducía una furgoneta" y que tendría entre 30 y 40 años.

La detención del sospechoso por el atropello mortal de Nikoline

Tras varias días investigando el atropello mortal, recabando testimonios de testigos y analizando las cámaras de seguridad de la zona, los agentes de la Benemérita habrían detenido durante la mañana de este lunes 13 de julio al conductor de la furgoneta que arrolló a Nikoline en plena madrugada en la A-7.

"El citado vehículo es propiedad de un padre de familia sin antecedentes y presentaba una luna rota, así como un golpe en el chasis. Tales daños se detectaron después de que los investigadores rastrearan cámaras de seguridad y analizaran sus imágenes", detalla 'El Español'.

Los interrogantes en la desaparición y muerte de Nikoline

Nikoline se encontraba de vacaciones en la Costa del Sol junto a su familia. La noche del domingo 5 de julio salió con una amiga para celebrar la victoria de la selección de Noruega en una conocida discoteca frecuentada por turistas extranjeros en Puerto Banús.

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Según ha trascendido y recogía el programa de Telecinco 'Vamos a ver', la última conversación con su madre fue sobre la 01:30 horas de la madrugada. Horas después, entre las 03:00 y las 04:00 horas, su amiga dejó de verla durante unos minutos al entrar al baño y, cuando regresó, la joven ya había desaparecido.

Sin embargo, la joven tomó un VTC desde Marbella hasta Mijas. Es en este tramo donde se encuentran las mayores incógnitas de la desaparición y muerte de la joven. Qué hizo, cómo se fue del local, quién la acompañaba y cómo llegó hasta Mijas, son algunos de los interrogantes que intentan descifrar los investigadores.

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La adolescente no viajaba sola en el VTC

Por eso, los agentes de la Benemérita han estado trabajando para tratar de identificar al conductor del vehículo implicado en el atropello. Tras varios días de investigación, los guardias civiles ya han detenido al principal sospechoso de este atropello mortal.

Al mismo tiempo, los investigadores han reconstruido los movimientos de la adolescente durante las dos horas que transcurrieron entre su desaparición y el momento en que varios testigos alertaron al 112 del atropello. Las últimas informaciones apuntan a que la adolescente no viajaba sola cuando abandonó la discoteca de Puerto Banús en la madrugada del domingo. Según se ha conocido, Nicoline compartía el trayecto con otros dos jóvenes en un vehículo de transporte con conductor. La gran incógnita es por qué decidió bajarse antes de llegar a su destino.

Qué ocurrió durante el recorrido en Uber

Los investigadores intentan esclarecer qué ocurrió durante ese recorrido. Los agentes tratan ahora de averiguar si ocurrió algún incidente durante el trayecto que motivara que Nikoline abandonara el vehículo y terminara caminando por una zona próxima a la autovía.

Una de las hipótesis es que intentara dirigirse hacia una parada de taxis o buscar otra forma de regresar, aunque por el momento la Guardia Civil no ha confirmado oficialmente esta posibilidad.