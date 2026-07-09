Iñigo Yarza 09 JUL 2026 - 15:49h.

España es el tercer país con mayor absentismo laboral de la UE por detrás de Noruega y Finlandia

Borja Sémper, sobre las palabras de Feijóo al referirse al absentismo como “un cáncer”: "Convendría tener cautela a la hora de hacer ciertas comparaciones”

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La polémica sobre las bajas laborales que desató Feijóo llamándole "cáncer que no podemos pagar", sigue dando de qué hablar. El portavoz del PP, Borja Sémper ha tratado de suavizarlo y Ayuso ha echado más leña al fuego. Un informe, hecho público a raíz de la discusión pública, desgrana las principales causas por las que los empleados se ausentan de sus puestos de trabajo. El periodista Iñigo Yarza explica cuáles son los múltiples factores que influyen en el aumento del absentismo. El principal es el envejecimiento de la población en activo junto al empeoramiento de la Sanidad Pública.

El informe del Consejo General de Graduados Sociales identifica entre los factores que influyen en el aumento del absentismo en España el envejecimiento de los trabajadores. Para ello ofrece datos sobre una de las principales razones: Desde 2019 los afiliados mayores de 64 años se han incrementado 160%

Esta no es la única razón de un tema tan complejo, porque otro de los factores son los cambios normativos y la saturación de la Atención sanitaria con esperas de media de más de 17 días para ver al médico de familia.

España está en el podio de los países de la UE con mayor absentismo laboral

Nuestro país se sitúa en el tercer puesto con mayor absentismo de la Unión Europea, con una media de más de un mes de ausencia por cada trabajador. En los primeros puestos nos superan países nórdicos como Noruega y finlandia, países con importantes prestaciones sociales.

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En Noruega, la media de las bajas laborales se sitúan en 5,9 semanas, frente a las 5 de Finlandia y las 4,9 de España, donde el líder popular ha considerado que muchas de estas podrían ser un fraude.

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El envejecimiento de la población española ha sido un factor muy importante al menos en España, donde los trabajadores mayores de 64 años han pasado de apenas el 0,35 % de los afiliados en 2012, alcanzando al cierre de 2025 el 1,24 % para totalizar 212.269 trabajadores en activo, en 2025, frente a los 81.531 de hace ocho años.

Estos datos revelan un incremento relativo de 160,35% de trabajadores mayores de 64 años en menos de una década. Los políticos, mientras tanto, siguen debatiendo sobre el tema que levanta tantas discusiones, pero pocas soluciones: los números son relevadores más allá de las posiciones y las ideologías.