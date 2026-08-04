Andalucía lidera por cuarto mes consecutivo la caída del paro en España

En los últimos doce meses, el desempleo ha descendido en Andalucía en 63.993 personas, un 10,83%, encadenando 63 meses consecutivos de bajadas interanuales.

El paro subió en 19.517 en julio y el número total de desempleados se situó en 2.311.499

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La regularización ha impactado de forma positiva en el mercado laboral. Sumando 'mano de obra'. Por eso España ha superado por primera vez los 22 millones y medio de afiliados, un récord histórico. Más de 260.000 inmigrantes se han incorporado a la Seguridad Social. Sin embargo, sube el paro: con un repunte de 19.500, una tendencia para nada habitual en julio y que se debe, sobre todo, a que se acaban los contratos de profesores y sanitarios con la llegada del fin de curso. Y eso ha llevado a que el numero total de parados en este país vuelve a superar los 2.3 millones

Pero si en una CCAA la tendencia es distinta es Andalucía y lidera por cuarto mes consecutivo la caída del paro. Cádiz, Málaga y Sevilla lideran con el sector servicios como motor. En los últimos doce meses, el desempleo ha descendido en Andalucía en 63.993 personas, un 10,83%, encadenando 63 meses consecutivos de bajadas interanuales. Andalucía ha aportado el 68,7% de toda la reducción del paro registrada en España en ese periodo; es decir, más de dos de cada tres parados menos del conjunto nacional.

El descenso del paro se extienda a las ocho provincias. Cádiz lideró la bajada en julio con 3.479 desempleados menos, seguida de Sevilla, con 1.618, y Málaga, con 1.580. Estas tres provincias ocuparon las primeras posiciones del ranking nacional, mientras que Granada, Córdoba, Jaén, Almería y Huelva también cerraron el mes con menos personas inscritas en las listas del paro.

Asimismo, la mejora fue especialmente intensa entre las mujeres, que protagonizaron el 87,4% de la reducción total del paro en julio, con 8.453 desempleadas menos. El desempleo bajó también entre los hombres y en todas las franjas de edad. En términos absolutos, el mayor descenso se produjo entre las personas de 45 o más años, mientras que, en términos relativos, la reducción fue más intensa entre los menores de 25 años.

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En los últimos doce meses, la comunidad ha sumado 106.159 afiliados a la Seguridad Social, un crecimiento del 3,04%, por encima del conjunto de España.

Andalucía alcanzó en julio un nuevo récord histórico, con 602.442 trabajadores por cuenta propia, tras sumar 173 autónomos en el mes. La comunidad mantiene de forma ininterrumpida desde mayo de 2021 el liderazgo nacional en este ámbito, mientras que en el conjunto de España el número de autónomos descendió en 103 personas. En el último año, Andalucía ha sumado 12.775 autónomos, el 22% de todas las nuevas altas registradas en el país