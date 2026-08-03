Las personas desempleadas podrán pedir ayudas para sacarse carnés profesionales muy demandados

La Comunidad de Madrid ofrece un bono de formación para la obtención de permisos de conducción de las clases C, D y C+E para personas desempleadas

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Hay empleos que no se pueden ocupar sin contar con un carné habilitante: conductor de camión, operador de grúa, instalador eléctrico, soldador, vigilante de seguridad. Se trata de profesiones con una demanda superior a la oferta de candidatos cualificados, y su barrera de entrada tiene nombre, el coste de la formación y las tasas de certificación. Para reducir ese obstáculo, el Estado y varias comunidades autónomas han desplegado un conjunto articulado de instrumentos como bonos de formación, subvenciones directas y cursos gratuitos vinculados a certificados de profesionalidad, que permiten a las personas desempleadas acceder a esos carnés sin coste o con un coste mínimo.

El instrumento de mayor alcance son los cursos de formación profesional para el empleo financiados por el SEPE a través de las comunidades autónomas. Estos cursos son gratuitos para las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, y una parte significativa de ellos conduce a la obtención de un certificado de profesionalidad, que es el título oficial que acredita competencias laborales concretas con validez en todo el territorio nacional y reconocimiento en el ámbito de la Unión Europea.

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Entre los sectores con mayor déficit de profesionales cualificados que se cubren a través de estos cursos, estarían la soldadura, con más de 8.000 puestos sin cubrir cada año en España, electricidad, fontanería y climatización, energías renovables, vigilante de seguridad y piloto de drones.

Ayudas para los distintos carnés de conducir

La Comunidad de Madrid representa el ejemplo más desarrollado de bono específico para carnés habilitantes. Mediante la Orden de 29 de junio de 2023, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo estableció las bases reguladoras para financiar, a través de un bono de formación, la obtención de permisos de conducción de las clases C, D y C+E (de camión, autobús y vehículo articulado) y está dirigida a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por Next Generation-EU. Los solicitantes deben estar inscritos como demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo de la Consejería y poseer el permiso de conducir B como requisito previo.

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Extremadura tiene activo su propio Bono formación del sector del transporte. Los importes de la subvención a conceder a cada persona beneficiaria son: 400 euros para el permiso B, 1.300 euros para los permisos C o D, y 1.500 euros para el permiso C+E. La segunda convocatoria está ya cerrada, pero está previsto que haya más convocatorias en el futuro.

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La medida más ambiciosa a escala estatal es el Real Decreto 1030/2025, de 12 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones de hasta 3.000 euros por persona para obtener los permisos de conducción de las clases C y D. El programa, bautizado como Plan Reconduce, financia la matrícula en la autoescuela, las tasas de examen, la expedición del permiso y el test psicotécnico. Las ayudas se conceden por orden de presentación, con prioridad para quienes ya posean el título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera. Después irían quienes estén cursando el segundo año de ese título, y en tercer lugar, quienes dispongan del Certificado de Aptitud Profesional. Esta subvención es compatible con otras ayudas para el mismo fin.

El Ministerio de Transportes tiene una convocatoria anual de ayudas para la formación de profesionales del transporte por carretera, que se cerró el pasado 30 de junio, y que estuvo dotada con 3.858.000 euros. Esta línea subvenciona hasta el 90% del coste de los cursos en áreas como conducción, gestión logística, mercancías peligrosas, normativa, digitalización e idiomas.

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El procedimiento para acceder a los cursos gratuitos vinculados a certificados de profesionalidad sigue en todos los casos el mismo procedimiento: estar dado de alta como demandante de empleo en la oficina correspondiente, consultar la oferta formativa del servicio de empleo de la comunidad autónoma y matricularse en un centro de formación acreditado.

La formación puede realizarse en modalidad presencial, semipresencial o teleformación. El módulo práctico, en los certificados de profesionalidad, es obligatoriamente presencial. Quien no tenga la ESO puede acceder a los certificados de nivel 2 superando las pruebas de competencias clave que organizan los servicios de empleo autonómicos. El resultado, en todos los niveles, es una titulación oficial con validez indefinida que no caduca y que puede determinar la diferencia entre seguir buscando empleo o empezar a generar ingresos en un sector con puesto de trabajo garantizado.