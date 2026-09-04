Volkswagen va a recortar 50.000 empleos hasta 2030 y podría cerrar hasta cuatro fábricas en Alemania, un reajuste que puede afectar a la marca española

La cadena de coches SEAT, a punto de desaparecer: Alemania lo da por hecho y la marca dice que no hay decisión firme

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Seat y el grupo Volkswagen han reivindicado este viernes el "sólido futuro" que tiene la compañía Seat S.A. dentro del consorcio alemán, pero han admitido al mismo tiempo que no descartan eliminar la marca española a partir de 2030, aunque insisten en que "no se ha tomado ninguna decisión todavía".

El grupo alemán va a recortar 50.000 empleos hasta 2030 y podría cerrar hasta cuatro fábricas en Alemania. El motivo es el auge de las marcas chinas que, un reajuste que podría afectar a la española Seat. Los trabajadores viven estas decisiones con muchos nervios e inquietud.

Desde la compañía aseguran que han trasladado un comunicado a sus trabajadores ante estos momentos de incertidumbre en el que aseguran que no hay ninguna decisión tomada, aunque si reconocen que la empresa está sufriendo un proceso de transformación. " Tendrán que evaluar factores como las nuevas regulaciones y la demanda de los clientes para tomar una decisión sobre su futuro", explica la reportera Carol Gramunt en el vídeo.