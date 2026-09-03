Seat asegura que no hay ninguna decisión sobre su marca tras publicarse en Alemania que Volkswagen quiere retirarla

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Seat afirma que el grupo Volkswagen aborda una "profunda transformación" con la finalidad de afrontar el proceso de electrificación del sector, por lo que todo aquello que afecta a la marca española depende del análisis que se haga en reuniones del consejo de supervisión del grupo alemán: "No se ha tomado ninguna decisión al respecto", han explicado fuentes de la empresa este jueves.

Según ha publicado la publicación alemana 'Wirtschafts Woche', uno de esos consejos de supervisión del gigante alemán se celebrará este viernes y da por hecho que dejará de invertir en la marca Seat, que desaparecería en 2029, para centrarse en Cupra.

Un plan de transformación del negocio de todo el grupo

"Toda la industria, incluido el Grupo Volkswagen y, por supuesto, Seat S.A., estamos inmersos en una profunda transformación, basada en nuestro compromiso con la electrificación. El contexto global ha cambiado significativamente, impactando de manera severa en el sector del automóvil, especialmente en el último año", han explicado fuentes de la compañía.

Añaden, en este sentido, que Volkswagen está trabajando en un plan de transformación del negocio de todo el grupo para reforzar su competitividad y eficiencia y que el objetivo es hacer que todo el grupo "y sus respectivas compañías sean más eficientes y ágiles, así como aprovechar de forma sistemática potenciales sinergias tecnológicas".

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Esta estrategia se está debatiendo en diferentes reuniones del consejo de supervisión, pero, según Seat, aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto: "Informaremos de cualquier decisión estratégica que afecte a Seat S.A. llegado el momento".

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Planes de ahorro

El consejo de supervisión de Volkswagen debe discutir los planes de ahorro de la compañía, que pueden suponer el cierre de cuatro fábricas en Alemania (Zwickau, Emden, Hannover y la de Audi en Neckarsulm), aunque no está todavía decidido, y más recortes de miles de empleos en todo el mundo.

Los representantes de los trabajadores y el sindicato IG Metall, así como el estado federado de Baja Sajonia, que tiene una participación del 20 % en el grupo, han manifestado su oposición a los planes del consejero delegado, Oliver Blume.

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La compañía automovilística Seat, que incluye las marcas Seat y Cupra, logró un beneficio operativo de 122 millones hasta junio, tres veces más que en 2025 (+ 222 %), cuando registró 38 millones, impulsada por la reducción de costes, por la exención de los aranceles al Cupra Tavascan y por el tirón de la marca Cupra.

Publicación en semanario económico

El grupo automovilístico alemán Volkswagen quiere retirar del mercado en unos años la marca española Seat, informa este jueves el semanario económico alemán 'WirtschaftsWoche'. "Una drástica medida de recorte de costes del consejo de administración de Volkswagen demuestra lo amenazante que es la situación económica del grupo: la marca Seat dejará de fabricarse como muy tarde a finales de 2029", según 'WirtschaftsWoche'.

El semanario cita una resolución del consejo de administración que el consejo de supervisión de Volkswagen deberá votar el viernes. Seat ya no forma parte de la visión estratégica del grupo Volkswagen para 2030.

Se quiere centrar en la marca Cupra

Su eliminación gradual reduciría la complejidad y la carga de inversión dentro del grupo, que se quiere centrar en la marca Cupra, según 'WirtschaftsWoche'.

El consejo de supervisión de Volkswagen se reúne el viernes para discutir los planes de ahorro de la compañía, que pueden suponer el cierre de cuatro fábricas en Alemania (Zwickau, Emden, Hannover y la de Audi en Neckarsulm), aunque no está todavía decidido, y más recortes de miles de empleos en todo el mundo.

Los representantes de los trabajadores y el sindicato IG Metall, así como el estado federado de Baja Sajonia, que tiene una participación del 20 % en el grupo, han manifestado su oposición a los planes del consejero delegado, Oliver Blume. El grupo Volkswagen atraviesa una difícil situación debido al aumento de la competencia de los fabricantes chinos, a la caída de sus ventas en China y a los aranceles de EEUU.

El comité de Seat ve inaceptable que la marca pueda desaparecer y apela a los gobiernos

Por su parte, el comité de empresa de Seat ha considerado "inaceptable" que la histórica marca Seat pueda llegar a desaparecer y por ello ha apelado a las administraciones públicas a evitarlo. En declaraciones a EFE, el presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero (UGT), se ha referido así a la publicación, por parte del semanario económico alemán 'WirtschaftsWoche', de que Volkswagen planea retirar la marca Seat del mercado a finales de 2029.

Carnero ha recordado que la electrificación de Seat, compañía que cuenta con las marcas Seat y Cupra, ha requerido 10.000 millones de inversión y que este plan ha comportado también fondos públicos, por lo que "si desapareciera la marca, alguien tendría que pedir responsabilidades al consorcio alemán", ha subrayado.

"Si esto fuera cierto, habría que montar un plan B para buscar un alternativa", ha indicado en alusión a la hipotética desaparición de la marca Seat. En este contexto, Carnero ha insistido en la importancia de lograr una segunda plataforma de vehículos eléctricos en la planta de Martorell (Barcelona) para garantizar el futuro del empleo en la empresa.

En cualquier caso, el representante sindical ha asegurado que se trata de una "filtración" a un medio alemán poco antes de que se reúna mañana el consejo de supervisión de Volkswagen, por lo que ha apelado a la "cautela" ante una información "que no sabemos si es real o no". Precisamente, Matías Carnero forma parte del consejo de supervisión del grupo Volkswagen al asumir ese puesto en representación del sindicato alemán IG Metall.

El comité pedirá explicaciones a la cúpula de VW y la implicación de las administraciones

Carnero ha adelantado que pedirá explicaciones al comité ejecutivo del grupo sobre la veracidad de esa información, ya que si fuera real esa noticia supondría "poner en la diana" a la marca Seat en un plazo de apenas tres años. Con todo, ha remarcado que aún debe abordarse qué estructura planea adoptar el consorcio para los próximos años tras los recortes que llevará a cabo.

Asimismo, Carnero cree que también ha llegado el momento de que las administraciones públicas "se impliquen y pidan responsabilidades" al consorcio alemán para mantener la fabricación de vehículos de la marca Seat.