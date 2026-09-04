El consejo da luz verde por unanimidad al Future Plan 2030, que contempla reducir un 50% el catálogo de modelos y estudiar el futuro de las plantas europeas

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El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen ha aprobado este jueves por unanimidad el 'Future Plan 2030' presentado por el consejo de administración, un programa de transformación con el que el fabricante alemán pretende reforzar su competitividad y adaptar su estructura al profundo cambio que atraviesa el sector de la automoción, tal y como ha explicado en un comunicado.

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Entre las principales medidas del plan figura un ajuste de la capacidad de la plantilla mundial de aproximadamente 50.000 puestos de trabajo, incluidos puestos directivos, ante el "incremento de la competencia internacional, el cambio en la demanda y la transformación tecnológica del sector". Volkswagen considera que este ajuste es "esencial" para adecuar su capacidad laboral a la evolución económica y garantizar la competitividad del grupo a largo plazo.

Más de 500.000 vehículos en exceso en Europa

El plan, considerado por la compañía como el programa de "transformación estratégica más profundo de su historia", contempla un total de 12 iniciativas destinadas a hacer el grupo y sus marcas "más resilientes y competitivas". Uno de los principales puntos del plan afecta a la estructura industrial europea. El Consejo de Supervisión reconoce que la capacidad productiva europea de Volkswagen supera actualmente la demanda en más de 500.000 vehículos.

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La compañía estima desarrollar, antes de finales de junio de 2027, un concepto para establecer una estructura productiva europea "sostenible y competitiva". En este contexto, Volkswagen señala que "actualmente no puede garantizarse una asignación futura y competitiva de producción para las plantas de Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm de forma escalonada entre 2031 y 2034. En este sentido, el grupo ha adelantado que se están valorando "usos alternativos para estas instalaciones".

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Reducción del 50% del catálogo de modelos

En cuanto a la producción, Volkswagen prevé que, para 2035, su catálogo de modelos se reduzca alrededor de un 50%, al tiempo que disminuirá aproximadamente un 75% la complejidad de su oferta -tipos de motores, de potencia o acabados, entre otros-. La estrategia busca concentrar los recursos en un menor número de modelos, aumentando los volúmenes por vehículo, reduciendo costes y aprovechando mayores economías de escala.

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Por geografías, el Future Plan 2030 contempla asimismo una revisión de la estrategia internacional. En Norteamérica, Volkswagen centrará su actividad en los segmentos más rentables, mientras que en China adaptará sus expectativas al nuevo escenario de crecimiento del mercado automovilístico del país y potenciará las exportaciones hacia los mercados del denominado 'Sur Global'.

Objetivo de un margen operativo del 9%

El plan sitúa el negocio automovilístico principal en el centro de la estrategia financiera. Volkswagen contempla unas ventas anuales de nueve millones de vehículos y establece como principal objetivo financiero alcanzar un margen operativo del 9% en 2030. Ese margen equivaldría a un resultado operativo de aproximadamente 31.000 millones de euros.

Para el periodo de planificación 2027-2031, el grupo contempla unos 37.000 millones de euros en costes generales y un objetivo de 135.000 millones de euros destinados a inversiones y a investigación y desarrollo.

Simplificación del grupo y de la cartera de negocios

Volkswagen también llevará a cabo una revisión de su estructura corporativa y de su cartera de participaciones. "La cartera de participaciones y negocios será sometida a una revisión exhaustiva para mantener únicamente aquellos que realicen una contribución estratégica y financiera clara al negocio principal", reza el documento.

En concreto, el grupo asevera que la cartera se reducirá aproximadamente en un tercio. Así, las actividades consideradas no estratégicas serán "vendidas o reorientadas". Además, el Consejo de Supervisión ha pedido al consejo de administración que desarrolle un modelo para una estructura de toma de decisiones y gobierno del grupo "más sencilla", con el objetivo de reducir costes, asignar con mayor claridad las responsabilidades y acelerar la toma de decisiones.

Blume: "Invertiremos cientos de miles de millones"

El consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, ha destacado que la aprobación unánime del plan supone "una fuerte señal para el futuro" del grupo. "Estamos asumiendo la responsabilidad de toda nuestra plantilla, de nuestros socios y de los empleos industriales en todo el mundo", ha señalado. Al mismo tiempo, Blume ha avanzado que Volkswagen invertirá una cantidad de tres dígitos de miles de millones de euros durante los próximos años para reforzar sus marcas y hacerlas "más atractivas, fuertes y competitivas".

Por su parte, el presidente del Consejo de Supervisión, Hans Dieter Pötsch, ha defendido que la aplicación del plan permitirá garantizar la viabilidad y competitividad del grupo a largo plazo.