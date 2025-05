Estos son los ingresos compatibles con la jubilación: cuantías y actividades permitidas

La jubilación no siempre implica el cese total de la actividad laboral. De hecho, es posible compatibilizar el cobro de una pensión con ciertos ingresos derivados de actividades profesionales, siempre que se cumplan determinados requisitos y límites establecidos por la legislación vigente. Te contamos las modalidades y condicione s bajo las cuales un pensionista puede generar ingresos adicionales sin infringir la normativa.

Los pensionistas pueden realizar trabajos por cuenta propia, siempre que los ingresos anuales obtenidos no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta compatibilidad permite al jubilado mantener una actividad profesional limitada sin renunciar a su pensión. Es esencial que la actividad no requiera la incorporación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), ya que esto podría afectar la percepción de la pensión. Según la Seguridad Social, "el percibo de la pensión de jubilación es compatible con la realización de trabajos por cuenta propia, cuyos ingresos anuales totales no superen el SMI".