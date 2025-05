Checklist 2025: esto es todo lo que debes tener en orden antes de jubilarte

La jubilación no es un destino improvisado. A medida que nos acercamos a 2025, con normativas que evolucionan, una esperanza de vida en aumento y mercados laborales cada vez más dinámicos, resulta esencial preparar con rigor esta etapa vital . Jubilarse ya no consiste solo en dejar de trabajar: es entrar en una nueva fase con sus propios retos, decisiones financieras críticas y oportunidades de reinvención personal.

Este calendario forma parte de la reforma introducida por la Ley 27/2011, que establece un incremento progresivo hasta 2027 , cuando se alcanzarán los 67 años como edad legal de retiro para quienes no hayan cotizado al menos 38 años y medio.

Uno de los errores más frecuentes al planificar la jubilación es no verificar con antelación el número de años cotizados. Puedes consultar tu vida laboral y las bases de cotización a través del portal Importass . Necesitarás como mínimo:

Comprobar que no hay lagunas, errores o períodos no computados puede marcar la diferencia entre acceder o no a ciertos derechos.