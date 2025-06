¿Qué hacer si la Seguridad Social te retrasa la pensión? Plazos legales y cómo reclamar

La mayoría de las pensiones se abonan puntualmente, pero cuando esto no ocurre, es importante actuar con conocimiento y agilidad

Estoy a punto de jubilarme: ¿con cuánto tiempo de antelación debo iniciar los trámites?

Compartir







Cada mes, millones de ciudadanos esperan el ingreso puntual de su pensión por parte de la Seguridad Social. Sin embargo, aunque no es frecuente, pueden producirse retrasos en la resolución o en el abono de las prestaciones, lo que genera una buena dosis de incertidumbre, ciertas dificultades económicas y una justificada sensación de desprotección. Ante esta situación, conviene saber qué pasos dar, cuáles son los plazos legales y cómo proceder para reclamar si el pago no llega a tiempo.

¿Cuánto tarda la Seguridad Social en conceder una pensión?

Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el plazo legal para resolver una solicitud de pensión contributiva (por jubilación, viudedad, incapacidad, etc.) es de 135 días hábiles desde que se presenta la documentación completa (Seguridad Social). En el caso de las pensiones no contributivas, este plazo es menor: 90 días naturales, tal como establece el Real Decreto 286/2003.

PUEDE INTERESARTE Qué ocurre si pierdo mi empleo justo antes de jubilarme: pasos a seguir y consejos reales

Si pasado ese tiempo la administración no ha notificado una resolución expresa, se considera producido el “silencio administrativo negativo”, lo que equivale a una denegación tácita. Es decir, se entiende que el INSS ha rechazado la solicitud, aunque no lo haya comunicado de forma oficial.

¿Y si ya tenías la pensión reconocida pero no te han ingresado el dinero?

Primero, conviene comprobar si el problema está en la cuenta bancaria: un número mal indicado o un cambio de entidad pueden provocar demoras. Si todo está correcto, lo siguiente es consultar directamente con el INSS. Puede hacerse de forma presencial (con cita previa), telefónica (901 16 65 65) o a través de la sede electrónica.

En muchos casos, los retrasos se deben a problemas técnicos puntuales o a festivos bancarios. Pero si no hay explicación clara o el retraso se prolonga, se puede presentar una reclamación por escrito. El INSS tiene entonces un plazo de 45 días hábiles para responder. Si no lo hace, o la respuesta no es satisfactoria, el siguiente paso sería interponer una demanda ante el Juzgado de lo Social.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Se pueden reclamar atrasos de la pensión?

Sí. Si la Seguridad Social reconoce que la pensión debía haberse abonado antes de lo que finalmente lo hizo, el beneficiario tiene derecho a recibir los atrasos acumulados, en un solo pago. Estos atrasos incluyen tanto la pensión no cobrada como las pagas extraordinarias, actualizadas con los intereses legales que correspondan.

¿Cuándo recurrir al Defensor del Pueblo?

Si la administración no responde en plazo o si la atención resulta insuficiente, cualquier ciudadano puede presentar una queja al Defensor del Pueblo. Esta figura independiente puede actuar de oficio y dirigirse a los organismos responsables para instarles a cumplir con los plazos legales.

La mayoría de las pensiones se abonan puntualmente, pero cuando esto no ocurre, es importante actuar con conocimiento y agilidad. Conocer los plazos, usar los canales adecuados y, si es necesario, recurrir al asesoramiento legal puede marcar la diferencia entre una demora puntual y un perjuicio grave. La ley ampara al ciudadano, pero es este quien debe activarla si la administración falla.