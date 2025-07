Javier Ruiz 05 JUL 2025 - 08:00h.

Como cada semana en 'MoneyTalks', Javier Ruiz baja a tierra las noticias económicas más destacadas de la semana

En esta ocasión, explica en qué se basa el informe que vaticina que los jóvenes deberán jubilarse a los 71 años para tener una pensión digna

Los jóvenes de hoy tendrán que trabajar hasta los 71 años para conseguir una pensión digna que permita mantener su nivel de vida al retirarse, según un informe. Como cada semana en 'MoneyTalks', Javier Ruiz explica en qué se fundamenta esta conclusión y cuál sería la mejor solución.

Las proyecciones del último estudio elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA para 2065 se sostienen en dos premisas fundamentales. En primer lugar, quienes entran al mercado laboral tienen salarios un 34% mas bajos que los de los veteranos. Y si tiempo atrás esas nóminas se ponían al día a los 27 años, hoy no lo hacen hasta los 35. Es decir, son más años con menos sueldo.

El segundo problema que denuncia el informe es que antes un 58% de los jóvenes ya estaban incorporados al mercado laboral a los 26 años. Hoy en día son el 43%, es decir, 15 puntos menos. Combinadas las dos cosas, se concluye que la precariedad juvenil de hoy se traducirá en peores pensiones mañana. Lo que están diciendo es que si tienes menos sueldo y menos vida laboral, tendrás que trabajar más, cotizar más y jubilarte más tarde para obtener lo mismo.

Un problema de precariedad

¿Y qué se entiende por una pensión digna? Pues una parecida a la que disfrutan ahora nuestros mayores. Las pensiones se miden con la tasa de reposición. Si cobras 1.000 euros hoy, cuando te jubilas pasas a cobrar 770 euros. Pero a los jóvenes les están diciendo que su tasa de reposición va a ser de 1.000 a 570, es decir, van a perder 20 puntos. Para llegar a esos 770 euros tendrán que trabajar más años y pagar más a la Seguridad Social.

Todos entendemos que la longevidad es mayor y que se viven más años, pero las soluciones siempre parecen pasar por trabajar más, nunca por cobrar más. Pero esto no es un problema de pensiones, sino de precariedad. ¿Por qué no dignificamos los salarios de los jóvenes? ¿Por qué solucionamos el problema de infrasalarios jóvenes para evitar infrapensiones viejas? En vez de ajustar soluciones para mañana, resolvamos hoy el problema de una generación estafada, con tasas de temporalidad del 34% y de parcialidad del 25%. Y no se arregla hablando de pensiones, sino de trabajo digno.

Tres reformas pendientes

Ahora mismo hay tres reformas de jubilación pendientes, que nos van a llevar a seguir trabajando hasta los 67. La primera que se plantea es tener 37 años cotizados para cobrar toda la pensión. Es decir, trabajar más años. La segunda, calcular la pensión sobre 27 de los 29 mejores años de tu carrera, pero es prácticamente una vida laboral entera. Y la tercera, aumentar las cotizaciones sociales. A día de hoy se paga en torno al 0,8% del salario en inversión de pensión. La idea es llegar gradualmente al 1,2% en 2029. Dicho todo esto, cada vez que ha habido una batalla por retrasar la edad de jubilación, la hemos perdido. En el vídeo puedes ver la charla completa de 'MoneyTalks'.