Cómo afecta el haber trabajado a tiempo parcial a tu pensión: explicación con ejemplo práctico

La ley en España ha equiparado estos días como jornadas completas para efectos de cotización

Cuándo te interesa cotizar más aunque ya cumplas los requisitos mínimos para jubilarte

Históricamente, trabajar a tiempo parcial era sinónimo también de una cotización reducida y menor pensión futura. Afortunadamente, desde el 1 de octubre de 2023, la ley en España ha equiparado estos días como jornadas completas para efectos de cotización, marca un antes y un después en la forma de calcular las pensiones contributivas.

La reforma del artículo 247 de la Ley General de la Seguridad Social, introducida por el Real Decreto‑ley 2/2023, eliminó el antiguo coeficiente de parcialidad, que reducía el recuento de días cotizados según la intensidad de la jornada. Desde entonces, “cada día trabajado a tiempo parcial contará como un día cotizado” para calcular el derecho a la pensión y otras prestaciones. Esta equiparación opera incluso con carácter retroactivo para trabajos realizados antes del 1 de octubre de 2023, aunque solo para pensiones cuyo derecho (hecho causante) se haya generado después de esa fecha.

Sin embargo, esta medida no modifica el cálculo del importe de la pensión. La base reguladora sigue calculándose según las cotizaciones efectivas y el porcentaje correspondiente a los años cotizados. Dicho de otro modo: aumenta el acceso y facilidad para acreditarte como pensionista, pero no incrementa el importe final si tus bases siguen siendo bajas.

Si queremos ilustrarlo con un ejemplo práctico, usaremos el caso de alguien que lleva 15 años de cotización, siendo 10 de ellos a media jornada por la mañana y 5 con empleo completo. Antes de la reforma, esos 10 años contaban como solo 5 reales. Ahora se consideran 10, lo que mejora notablemente el acceso a la prestación. Aun así, la cuantía dependerá de la base reguladora resultante del promedio de los últimos 25 años cotizados.

Este cambio legal también acarrea consecuencias sociales: afecta positivamente a sectores feminizados, donde los contratos parciales son más frecuentes. El Tribunal Constitucional ya consideró la parcialidad como discriminación indirecta, una barrera para el acceso igualitario. La nueva normativa lo corrige parcialmente al eliminar ese sesgo estructural.

No obstante, trabajar a tiempo parcial aún puede implicar desventajas respecto a quienes cotizan a jornada completa. Según Eurostat, solo el 4,9% de los jubilados españoles continúa trabajando tras jubilarse, una de las proporciones más bajas de Europa, lo que limita el aumento adicional en la pensión mediante prolongación de la vida laboral.

Para quienes se jubilan bajo estas condiciones, la jubilación activa representa una alternativa viable: permite compatibilizar trabajo y pensión, recibiendo entre el 45% y hasta el 100% de la pensión según los años de demora, sin necesidad de carrera completa previa.

En definitiva, trabajar a tiempo parcial ya no penaliza el acceso a la pensión desde octubre de 2023. La equiparación legal de días cotizados sustancialmente favorece el cumplimiento del periodo mínimo para jubilarse. Pero el cálculo de la cuantía sigue dependiendo de las bases cotizadas, y solo herramientas como la prolongación laboral o la jubilación activa permiten mejorar el resultado final financiero.