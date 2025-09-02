Cuánto pierdes si pides la jubilación anticipada a los 63: tabla comparativa según años cotizados

Puede suponer un recorte significativo en la pensión percibida

Errores frecuentes al calcular la pensión por tu cuenta en 2025 (y cómo evitarlos)

Adelantar la jubilación a los 63 años puede suponer un recorte significativo en la pensión percibida. La cuantía de dicha reducción depende de tres factores clave que se deben tener en cuenta: tu edad ordinaria de jubilación, la trayectoria de cotización, y los meses de anticipación respecto de esa edad legal. Así lo reflejan tanto la normativa vigente como las tablas oficiales de la Seguridad Social.

Por tanto, el primer paso sería determinar tu edad ordinaria de jubilación en 2025. Si en 2025 acreditas 38 años y 3 meses o más cotizados, tu edad legal de jubilación será de 65 años. Si no alcanzas ese mínimo, se te exige llegar a los 66 años y 8 meses para acceder al 100% de la pensión.

Eso implica que solo quienes puedan solicitar la jubilación ordinaria a los 65 años pueden plantearse jubilarse a los 63 años con solo dos años de adelanto. El resto quedaría fuera del sistema voluntario para esa edad.

El segundo punto al que prestar atención serían los coeficientes reductores según cotización y los meses de adelanto. Para esto, la Seguridad Social publica una tabla con las penalizaciones exactas. Para 24 meses de anticipación (2 años antes), el recorte es:

21% si cotizaste menos de 38 años y 6 meses

19% si cotizaste entre 38 y 41,5 años

17% si cotizaste entre 41,5 y 44,5 años

13% si cotizaste 44,5 años o más

Estos recortes se mantienen de forma permanente sobre la pensión básica, y dependen tanto de la anticipación como de tu trayectoria profesional.

Tomemos un ejemplo para saltar de los fríos porcentajes a los números más tangibles. Si tu pensión inicial hipotética es de 2.000€ mensuales, y decides adelantar tu jubilación a los 63, si cuentas con menos de 38,5 años cotizados, tu pensión baja a cerca de 1.580€ (21%). Sin embargo, si llegaste a los 44,5 años o más, recibirás aproximadamente 1.740€ (13%).

Sin lugar a dudas se trata de una serie de reducciones sustanciales que se traducen en unos ingresos mensuales permanentes inferiores.

Es importante saber que la edad para jubilarse anticipadamente de forma voluntaria debe ser, como máximo, inferior en dos años a la edad legal de retiro. Eso sí, es requisito haber acumulado 35 años de cotización. Para aquellas personas con carreras laborales largas pueden acogerse a los 63 años.

En definitiva, jubilarse a los 63 años resulta viable solo para quienes alcanzan la primera edad ordinaria (65 años) con una larga carrera laboral. Pero la gratificación inicial se empaña al reflejarse en un recorte de entre el 21% y el 13%, dependiendo de cuántos años hayas cotizado. Antes de decidirte, siempre es conveniente simular tu pensión y mirar a la cara a la posible pérdida permanente en términos de la pensión mensual, comparándolo con tus necesidades actuales y futuras.