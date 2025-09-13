Cómo empezar a planificar tu jubilación si tienes más de 50 años: pasos clave para no llegar tarde

A los 50 años deberías haber acumulado entre 3,5 y 5,5 veces tu salario anual.

¿Te compensa jubilarte en 2025 o esperar a 2026? Cómo calcular la diferencia

Llegar a los 50 años sin un plan claro para la jubilación puede generar vértigo, pero no necesariamente implica que sea demasiado tarde. Los expertos coinciden en que, aunque el margen de maniobra es menor, aún hay estrategias eficaces para construir una base financiera sólida antes de abandonar la vida laboral. La clave está en tomar decisiones informadas, actuar con disciplina y no dejarse llevar por el miedo.

El primer paso es saber cuánto tienes ahorrado. Se considera que a los 50 años deberías haber acumulado entre 3,5 y 5,5 veces tu salario anual. Este cálculo sirve como guía orientativa para evaluar tu situación actual y establecer objetivos realistas a corto y medio plazo. Si estás lejos de esa cifra, no significa que no llegues a tiempo, pero sí que debes aumentar tu tasa de ahorro, reducir gastos innecesarios y evitar tomar decisiones de inversión impulsivas.

Eso sí, también es importante tener un colchón de liquidez es crucial. Los expertos recomiendan contar a estas edades con entre 2 y 4 años de gastos básicos en activos líquidos y de bajo riesgo antes de jubilarse. Esto permite no verse obligado a vender inversiones en momentos desfavorables del mercado .

El siguiente paso sería comprobar cuántos años has cotizado a la Seguridad Social. Para tener derecho a una pensión contributiva mínima necesitas al menos 15 años de cotización, de los cuales 2 deben estar comprendidos en los últimos 15 años antes de la jubilación, según la Seguridad Social. Si tienes lagunas de cotización, puedes recurrir al Convenio Especial para seguir cotizando de forma voluntaria, algo especialmente útil para personas desempleadas o con carreras laborales irregulares. También puedes ajustar tu cotización y pagar de más para compensar de cara a la pensión de jubilación.

Además de esto, y aunque en España no existen figuras similares a los catch-up contributions de Estados Unidos, que permiten que los mayores de 50 pueden aportar más a sus planes de pensiones, sí se pueden hacer aportaciones a productos que permitan desgravación fiscal, como los planes de pensiones individuales o los planes de empleo simplificados recientemente impulsados por el Gobierno.

Los mayores de 50 pueden sacar partido a estos productos porque, a pesar de las recientes reducciones del límite fiscal (1.500€ en planes individuales y hasta 8.500€ en planes de empleo colectivos), ya que suelen tener una menor tolerancia al riesgo y un horizonte temporal más claro.

Evitar errores frecuentes

Una estrategia conocida como retirement inversion sugiere que la mejor manera de planificar la jubilación es empezar por identificar qué errores evitar: subestimar los costes médicos, descuidar la planificación sucesoria o no prever el impacto emocional del retiro laboral. Muchas personas se centran tan solo en cuánto tienen que ahorrar sin plantearse siquiera cómo será su estilo de vida durante la jubilación, ni qué gastos fijos tendrán en ese periodo de su vida.

Además, a partir de los 50, lo recomendable es reequilibrar la cartera de inversión. Esto no significa dejar de invertir, sino ajustar el perfil de riesgo. Productos como fondos de renta fija mixta o seguros de ahorro a largo plazo pueden ser aliados interesantes, dependiendo de la situación personal y fiscal.

En definitiva, a partir de los 50, el tiempo juega en tu contra, pero también a tu favor si sabes utilizarlo bien. El momento para actuar es ahora. Cada año que pasa sin una estrategia clara es un año perdido. Pero también, cada decisión informada que tomes hoy es un paso más hacia una jubilación tranquila, digna y sin sobresaltos.