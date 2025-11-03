Las 5 mentiras virales sobre tu pensión: bulos sobre cobros y trámites falsos que circulan en YouTube y TikTok

Alertas sobre pensiones canceladas, nuevos trámites obligatorios, fórmulas mágicas para aumentar la jubilación...

Cómo proteger tu pensión en caso de fraude o estafa online: consejos para jubilados

En la era de los vídeos virales y los algoritmos, los pensionistas corren el riesgo de convertirse en objetivos habituales de todo tipo de campañas de desinformación. Canales de YouTube, reels de TikTok o post de Facebook e Instagram propagando alertas sobre pensiones canceladas, nuevos trámites obligatorios o fórmulas mágicas para aumentar la jubilación se multiplican. La situación es tal que incluso ha habido medios que han ido mordiendo el anzuelo y han compartido estos bulos, sin darse cuenta del error que cometían. Por eso, queremos desmontar algunos de esos bulos frecuentes sobre la pensión.

5 mentiras virales sobre tu pensión

“Si no rellenas este formulario, te cancelan la pensión”

Uno de los bulos más compartidos es que los pensionistas tienen que rellenar un nuevo formulario para no perder el derecho al cobro. En varios vídeos se afirmó que “si no lo haces en 15 días, te cancelan la pensión”. Tanto la Seguridad Social, como Hacienda han negado que existe tal trámite y afirmado que no habrá cancelaciones por ese motivo.

“Te jubilan automáticamente a los 71 aunque quieras seguir trabajando”

Algunos clips virales sostienen que en España se impondrá una jubilación obligatoria a los 71 años. Se afirma además, como un hecho consumado. Pero esa afirmación es falsa: no existe ninguna norma vigente, ni proyecto que imponga tal obligación. Hacer referencia a este tipo de cambios busca generar alarma para buscar clics, no para informar con precisión.

“Se pagará una pensión a 100.000 inmigrantes que nunca cotizaron”

Esta es una de las afirmaciones más repetidas en redes sociales. Se difunde que “100.000 extranjeros cobran pensiones no contributivas sin haber cotizado nunca”. Maldita.es comprobó que en diciembre de 2024 la cifra real de personas extranjeras con pensiones no contributivas era de 36.447, lo que representa cerca del 8% del total de beneficiarios. El bulo exagera cifras y omite requisitos legales.

“Son fórmulas secretas para aumentar tu pensión de forma inmediata”

Múltiples vídeos prometen sistemas ocultos o “trucos legales” para aumentar la pensión en meses. En general se puede decir que estas afirmaciones carecen de fuentes reales, y mezclan conceptos legales y financieros sin demasiado sentido.

Ninguna ley permite incrementar drásticamente una pensión simplemente activando procedimientos ocultos. Las subidas legales se realizan por revalorizaciones oficiales, aprobaciones parlamentarias o reformas normativas.

“Cancelarán tu pensión si cambias de domicilio, te vas al extranjero o dejas de ir al banco”

Circulan alertas que advierten que si cambias de dirección, te mudas al extranjero o no usas tu cuenta bancaria habitual, la Seguridad Social puede suspenderte la pensión. Sin embargo, es importante saber que no hay una normativa que establezca esa cancelación automática. Aunque sí que es cierto que conviene informarse antes de tomar este tipo de decisiones.

Tampoco es cierto que la Seguridad Social envíe comunicaciones masivas con amenazas para cumplir pasos bajo presión. Muchos de esos vídeos tienen indicios de haber sido generados por inteligencia artificial y carecen de respaldo legal.

¿Por qué prosperan estos bulos?

En primer lugar, se trata de mensajes alarmistas y urgentes, que usan expresiones como “atención jubilado”, “última hora”, “tu pensión en riesgo”... lo que llama mucho la atención. Al final juegan con el miedo de los posibles usuarios a perder la pensión o no recibirla, si no saben ciertos trámites.