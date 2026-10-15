Pedro Sánchez ha afirmado en Bruselas que el plan del PP y Vox es "mentir" a los ciudadanos hasta el 29N y luego, "si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación"

El PP se enreda con sus propuestas sobre el futuro y la sostenibilidad del sistema público de pensiones

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que las pensiones son "innegociables" y que si llega a la presidencia del Gobierno se actualizarán conforme al índice de precios al consumo (IPC).

Garantizará la viabilidad del sistema público de pensiones

"Es muy sencillo contestar a la pregunta de las pensiones. Las pensiones son innegociables y ya; se acabó", ha afirmado el líder del PP en una rueda de prensa en Bruselas, tras participar en la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE).

Feijóo ha respondido que "sin duda" garantizará la viabilidad del sistema público de pensiones y ha dicho que si hay alguien que no tiene credibilidad en materia de actualización de las pensiones es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien hoy en Bruselas ha afirmado que el plan del PP y Vox es "mentir" a los ciudadanos hasta el 29N y luego, "si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación".