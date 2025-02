Si tu inquilino no te paga, ¿cómo puede afectarte esto en la Declaración de la Renta?

Uno de los primeros efectos del impago del alquiler es la reducción de los ingresos que recibes como propietario. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal, es importante recordar que en la Declaración de la Renta debes declarar los ingresos que deberías haber percibido, no solo los que efectivamente has cobrado.

Este requisito puede resultar especialmente frustrante, ya que implica declarar un ingreso que no has recibido. No obstante, es una obligación fiscal que no se puede eludir. En caso de no hacerlo, podrías enfrentarte a sanciones por parte de Hacienda. Por lo tanto, es fundamental llevar un control riguroso de los ingresos y gastos relacionados con la vivienda en alquiler, incluso en situaciones de impago.