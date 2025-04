¿Qué extranjeros pueden comprar casa en España con una hipoteca para no residentes?

La adquisición de propiedades en España de parte de ciudadanos extranjeros no residentes ha sido una práctica común durante décadas, impulsada por el atractivo cultural, climático y económico de nuestro país .

Sin embargo, las condiciones para acceder a una hipoteca destinada a no residentes varían según la nacionalidad del comprador, su situación financiera y las políticas de las entidades bancarias españolas.

En términos generales, no hay restricciones legales para que un extranjero compre una vivienda en España, ya sea residente o no residente. Cualquier persona, sin importar su nacionalidad, puede adquirir un inmueble en el país. No obstante, existen ciertas excepciones y regulaciones específicas que deben ser tenidas en cuenta para poder formalizar la compra de un inmueble en España: