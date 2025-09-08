El experto Ignacio Ezquiaga ha hablado con Informativos Telecinco sobre la evolución del problema de la vivienda en España

Las claves de la crisis de la vivienda en España: los jóvenes, la falta de mano de obra y el fenómeno europeo

El problema de la vivienda es uno de los aspectos que afecta a gran parte de la población española, sobre todo a los jóvenes, que encuentran muy difícil poder emanciparse. También es un elemento fundamental para evitar la desigualdad. Carlos Franganillo ha entrevistado a uno de los mayores expertos del país en tema de vivienda, Ignacio Ezquiaga, que ha explicado la evolución de España en la construcción de viviendas.

"El camino que estamos siguiendo es insuficiente seguimos teniendo un déficit de vivienda muy importante. Yo diría que en lo que sí se ha avanzado es en la percepción general por parte de los diferentes agentes, como son los bancos o los propios ciudadanos, de que hay un problema. Antes de 2021 el mundo fluía ajeno a que se estuviese gestando un problema en la vivienda. Este problema, en esta magnitud, nace en ese año con el 'boom' demográfico y la recuperación económica".

Sobre el posible cambio de paradigma en la vivienda, Ezquiaga afirma que es un hecho presente en la actualidad: "Yo diría que sí hay un cambio. Creo que todo el potencial que tiene este país parra hacer vivienda empieza un poco a ponerse en valor, a desarrollarse y a ejecutarse. Cuando hablamos de vivienda, parte de la solución es el suelo y la mayoría de propietarios de este son los Ayuntamientos. Estos reciben suelos gratuitos por parte de los promotores".

Las claves para resolver el problema de la vivienda

"Los Ayuntamientos son los últimos que están cambiando el paso en el problema de la vivienda, porque ya no son tiempos para tener esos suelos vacíos o hacer aparcamiento. Creo que es hora de hacer viviendas". La falta de mano de obra, los plazos tardíos y otros factores hace que levantar viviendas cada vez sea más difícil para el sector de construcción, lo cual supone un riesgo muy alto para nuestro país, con consecuencias que se están notando en la sociedad más joven.

"Sin viviendas no hay avances en la productividad. Si no se soluciona este problema, España seguirá siendo un país de salarios bajos y le costará atraer a personas que añadan valor y también le costará desarrollar las vidas de sus componentes cuya suma es este país"