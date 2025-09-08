El cáncer de la falta de vivienda corroe Europa: ¿por qué los políticos no dan con la solución?

Solo el 3% de las viviendas tienen protección oficial en España, lejos del 8% de la media Europa

Las claves de la crisis de la vivienda en España: los jóvenes, la falta de mano de obra y el fenómeno europeo

El cáncer de la falta de vivienda corroe Europa, pero en España la metástasis es imparable. Y supone una brecha vital para los jóvenes, muchos de los cuales ven ya su vida peor que la de sus padres. Los jóvenes tampoco son un nicho de votantes poderoso hoy. Son muchos nuevos factores los que han adulterado el mercado incrementando precios, aumentando la demanda en un mercado muy limitado.

Desde 2015, la compra se ha encarecido un 47%, el alquiler, un 58%, y los ingresos solo han subido un 35%. En 2008 se construyeron 600.000 pisos, ahora 90.000. Anualmente se forman 200.000 nuevos hogares. 14 millones no son capaces de comprar o alquilar, menos del 15 por ciento pueden vivir por su cuenta y la cifra de propietarios de menos de 34 años se ha derrumbado a la mitad.

Pero alguien tendrá que tomar medidas ¿por qué no lo han hecho los políticos, las administraciones? Muchos expertos apuntan a que la principal herramienta es promover más vivienda protegida y asequible. El paradigma empieza a cambiar lentamente pero estamos a la cola en Europa. Solo el 3% de las viviendas tienen protección oficial en España, lejos del 8% de la media Europa y a años luz de Países Bajos donde son 1 de cada 3. José Rocamora

La España de los descampados que ha olvidado las viviendas de protección oficial

En la España de los descampados se estima que el 35 por ciento del suelo es terreno municipal urbanizable en el que se podrían construir dos millones y medio de viviendas. Sin embargo, a partir del año 2000 empezó a decaer el interés por la vivienda de protección oficial y ganó peso el mercado libre. Ahora la VPO empieza a resurgir, pero ¿por qué los ayuntamientos dejaron de invertir en ella?

¿Qué pasaba? Los precios de venta de esos suelos no estaban acordes a precio de mercado, por lo que no eran de interés para la empresa privada, señala Rafael Esteban alcalde de Marchamalo. De hecho, "se pensó que vender vivienda protegida era especular y se dejó de hacer vivienda protegida en venta", recalca Sigfrido Herráez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Lo que deben hacer las administraciones es acortar el tiempo de gestión.

Hay concejales de urbanismo que se enfrentan también al dilema de construir viviendas dejando de lado colegios o centros de salud. Hay apuestas como la del Ayuntamiento de Marchamalo, Guadalajara, que acaba de aprobar la venta de una parcela para la construcción de 60 VPO.

Ahora, como señala hasta el Colegio de Arquitectos, el problema de la vivienda es una emergencia. En los años 90. había 15.000 familias que pretendían 500 viviendas. Ahora son más de 60.000. ¿Qué hemos hecho mal?

Juan Díez Nicolás, catedrático emérito en Sociología de la Universidad Camilo José Cela, destaca que cualquier problema no resuelto genera frustración. Todo el mundo dice que hay que construir vivienda social, pero todos los partidos cuando están en el poder no han construido vivienda social. En los últimos veinticuatro años no se ha llegado al millón de viviendas protegidas y el hueco habitacional sigue sin cubrir.

Pero, ¿estamos ante un problema único de España? ¿Ocurre algo similar en nuestro entorno? Hemos visto como otros países apuestan por ejemplo por más vivienda social, pero los precios también excluyen a una parte cada vez mayor de la sociedad. Demos un paseo por Europa y su situación de la mano de nuestros corresponsales.

Como señala Lluis Tovar desde Bruselas, "hay escasa oferta de alquiler. En mi caso personal yo me cambié de piso hace un año y tardé meses en encontrarlo y los precios estaban un 20% más caros que hace cinco años y todo en un país, Bélgica, en el que la edad de emancipación está en los 26 años".

Carlos Herranz nos habla de la situación en París y destaca también "los precios disparados por el turismo". "Un francés se emancipa antes de los 24 años. Pero la inflación y los pisos turísticos ha engordado el problema de la vivienda. Macron quiere recalificar 9 millones de metros cuadrados de oficinas vacías. En un país en el que el metro cuadrado en la compra está en 3.870 euros, aunque en París se dispara a los 10.000 euros....".

Ainhora Paredes desde Londres alerta: el precio en la capital británica alcanza los 11.000 euros por metro cuadrado de nueva construcción, por lo que la política apuesta ya por la propiedad compartida, algo que ha tenido que hacer ella misma.