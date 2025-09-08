Pisos turísticos, compras de edificios enteros, extranjeros ricos: el negocio de los pisos, contra los inquilinos

Las claves de la crisis de la vivienda en España: los jóvenes, la falta de mano de obra y el fenómeno europeo

Compartir







Hay muchos factores que disparan los precios de la vivienda. La inversión en vivienda turística es uno de ellos. La ley del mercado se impone, ya sea de grandes capitales, fondos buitre o ahorradores que tienen en el alquiler del piso su mejor jubilación o sueldo.

En un repaso por la situación a pie de calle, los reporteros A. Valverde, A. Alonso, J.Noriega, Clara Marzá, Alfredo Giménez, Marta Alcaraz, Marc Saus, y Pablo Gil analizan la realidad de la vivienda en diferentes zonas de España y la situación de los propietarios o alquilados de toda la vida. Las propuestas políticas no parecen solucionar nada.

La falta de seguridad jurídica en el alquiler hoy, con la okupación como gran temor, influye. Por eso es más rentable y se corren menos riesgos, creen muchos inversores, apostando por el piso turístico. También la compra por parte de extranjeros altera los precios en muchas partes del país, pues con respecto a Europa y otras zonas del mundo, comprar en España para algunos sigue siendo barato, como señala Jelena Jevtic de At Home in Valencia. De hecho hay notarios que "no recuerdan transacciones entre dos españoles".

"Ya no hay pisos para alquilar", es la frase que más se escucha. A diferencia del vecino de toda la vida cobra fuerza los candados donde los turistas buscan las llaves.

Silvia Dolores, de la inmobiliaria Con Tacones, indica también que son muchos los que apuestan por el piso turístico, "por inseguridad jurídica, por miedo". Tampoco hay que engañarse: ganan cinco o seis veces más.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En España ya hay 400.000 pisos turísticos. Solo en Madrid, 16.000, aunque solo haya poco más de 1.100 licencias. Por eso no es de extrañar casos como el de Mercedes. "Vivo en un edificio con dos pisos turísticos ilegales, como en un hotel. Soy la única que reside aquí, 67 años. El día que me vaya va a ser una fiesta, tienes la sensación de que te quieren expulsar". Porque vivir en esa situación no es fácil. Falta de relaciones con los vecinos, que hace años eran parte de la familia, más inseguridad porque tampoco sabes con quién vives, problemas de ruidos, basuras...

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los compradores internacional ganan terreno en España, como en Valencia, en busca de la mejor jubilación o los nómadas digitales. Sonia Fabra, de Engel&Volkers, detalla que "el 45% está destinado para el mercado internacional".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En Barcelona se han multiplicado los fondos de inversión que compran bloques enteros para dividirlos en habitaciones y sacar más rentabilidad. Es el coliving como el edificio donde vive Rosario. "No me renovaron el contrato, me demandaron. Soy la única inquilina del edificio. No estamos en contra del coliving pero que eso no signifique echar a la gente". Al comprar un edificio entero los compradores no están sometidos a la ley de arrendamientos.