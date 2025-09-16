Los 30.000 euros de la nueva ayuda se descontarían del precio final de compra, siempre que se trate de una vivienda de protección oficial

Nuevas ayudas del Gobierno para que los jóvenes accedan a vivienda: 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

El Gobierno ha empezado a desgranar las nuevas ayudas para el acceso a la vivienda de los jóvenes. Tras el anuncio este lunes de Pedro Sánchez, hoy el Gobierno ha avanzado algunos datos más, aunque lo poco que se conoce hasta ahora está recibiendo críticas de los destinatarios y expertos del sector. Informan Almudena Calvo y Antonio Lasso.

El Ejecutivo busca beneficiar a unos 5 millones de jóvenes en edad de emancipación gracias a medidas como alquiler con opción a compra de vivienda con protección permanente de hasta 30.000 euros, ayudas para la compra en zonas en riesgo demográfico por más de 10.800 euros y el aval joven.

A descontar del precio final

Hoy se ha sabido que esos 30.000 euros de ayudas se descontarían del precio final de compra, siempre que se trate de una vivienda de protección oficial.

El problema es que apenas hay en España ya que nuestro país tiene uno de los parques más pequeños de viviendas de alquiler de toda la Unión Europea. En 2024 de las 14.000 vivienda que se construyeron solo 33 estaban dentro de este capítulo de alquiler con derecho a compra.

Para los expertos se trata de una quimera, un reto imposible que la la mayoría de los jóvenes puedan convertirse en propietarios a través de esta vía, ya que la mayoría lo que tienen son ayudas de su entorno para poder independizarse.

El Gobierno también quiere incentivar la compra de vivienda en pueblos con ayudas de hasta 10.800 euros, algo que levanta recelos entre los destinatarios de estas ayudas que creen que los propietarios se aprovechen de esta inyección de dinero público para hinchar los precios finales del alquiler o la compra de viviendas.

La tercera de las medidas anunciadas este lunes por el Gobierno es la del seguro de impago de alquiler, una ayuda que beneficia a los propietarios para animarles a sacar más vivienda al mercado para unos jóvenes que están a la cola de Europa en edad de emancipación, por encima de los 30 años.