La principal medida es una ayuda para jóvenes destinada al alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros

También ha anunciado ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de una vivienda en el medio rural o un seguro de impago de rentas

Compartir







Ofensiva del Gobierno en busca de soluciones para el problema de la vivienda en España con una batería de propuestas que ya han sido rechazas por Sumar, su socio de Gobierno. El presidente del Ejecutivo arrancaba este fin de semana anunciando que van a pedir a las plataformas la retirada del mercado del alquiler, de más de 53.000 pisos turísticos que incumplen las normas, mientras que este lunes informa de tres nuevas medidas destinada a la población joven como una ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros, hasta 10.800 euros para la compra de una vivienda en el medio rural o un seguro de impago de rentas para propietarios.

Las tres ayudas anunciadas son:

Una nueva ayuda de casi 30.000 euros en programas de alquiler con opción a compra para gente joven.

en programas de alquiler con opción a compra para gente joven. Hasta 10.800 euros para la compra de una vivienda en el medio rural .

. Un seguro de impago de rentas de jóvenes destinado a propietarios

30.000 euros para alquiler con opción a compra

El presidente del Gobierno ha puesto el acento en el acceso a la vivienda porque "vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para poder resolver esta grave cuestión que afecta a muchísima gente en nuestro país".

Entre los más afectados, según el Gobierno, está la gente joven, para los que ha anunciado una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Seguro de impago para propietarios de rentas de jóvenes

También va a poner en marcha el seguro de impago de rentas para jóvenes, que se anunció en el mes de enero, que servirá para dar más garantías a propietarios y a inquilinos y que entrará en vigor en este período de sesiones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

10.800 euros de ayudas para comprar viviendas en el medio rural

Y, por último, se van a crear nuevas ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural, lo que también ayudará a luchar contra la despoblación, ha apuntado Sánchez, que ha hecho referencia a las reclamaciones de muchos alcaldes de las zonas rurales afectadas por los incendios de este verano.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Triplicará el presupuesto para las Comunidades Autónomas

Sánchez ha defendido con contundencia la Ley de Vivienda como herramienta para limitar subidas de precios, así como el fin de las Golden Visa que "solo beneficiaban a los grandes patrimonios" que venían a comprar vivienda en España.

Sin embargo, ha reprochado que hay municipios del Partido Popular que tienen barrios con precios tensionados y no piden a la comunidad autónoma que aplique la norma para limitar los precios y "defender así el derecho de sus jóvenes y de las familias a poder acceder a una vivienda con un precio asequible".

En este punto, Sánchez ha llamado a las comunidades autónomas a que "echen el resto". De entrada, ha adelantado que su Gobierno enviará una propuesta formalizada a los territorios para llegar a los 7.000 millones de euros dentro del Plan Nacional de Vivienda de los próximos cinco años, triplicando el dinero que transfiere para hacer política de vivienda a todas aquellas autonomías que se comprometan a invertir lo mismo.

Eliminación de pisos turísticos

Aunque ha destacado que el año pasado se terminaron más de 100.000 viviendas de obra nueva y se inició la construcción de más de 135.000, la mayor cifra de los últimos catorce años, el presidente ha reconocido que "aún queda mucho por hacer" porque todavía hay muchas personas que no han podido comprarse una vivienda o alquilar un piso por culpa de los altos precios. Destacando que la construcción privada ha crecido un 13 %, la vivienda protegida ha aumentado un 62 %.

Es por ello que el Gobierno quiere comenzar una nueva ofensiva en esta materia y exigirá a las plataformas de alquiler vacacional que eliminen de su web 53.000 pisos turísticos que no cumplen con la legislación para que todas esas casas "vayan a parar a la gente que las necesita para vivir gracias al alquiler residencial".

Por otro lado, el jefe del Gobierno ha hecho hincapié en que la Ley de Vivienda se aplica ya al 17% de la población española y está consiguiendo reducir el precio de los alquileres. "Por tanto, nuestras políticas en materia de vivienda avanzan en la decisión correcta", ha rematado.

Para Sumar, las medidas son un "brindis al sol"

Nada más conocerse los anuncio, Sumar, socio de Gobierno del PSOE, se ha desmarcado de la nueva ayuda de casi 30.000 euros en programas de alquiler para jóvenes, que ha tachado de "brindis al sol" y de "medida estética".

En contraposición, ha exigido al ala socialista en el Ejecutivo que opte por una intervención decidida en el mercado de la vivienda, dado que el PSOE tiene las competencias en el Gobierno para ello.

A pesar de que solo es un anuncio sin que se conozcan los pormenores de las ayudas, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha expresado su desconfianza en ella si no le acompaña medidas regulatorias sobre el precio de la vivienda.

"Está muy bien poner encima de la mesa cuestiones que tienen que ver con resolver el problema de la vivienda (...) pero me atrevo a decir que creo que los brindis al sol nunca son suficientes, todo lo contrario, son contraproducentes", ha advertido Hernández.

Asimismo, la dirigente de Sumar ha asegurado que la "gente no es tonta" y que la mayoría social del país sabe que la vivienda es un problema de "calado" y "no está para medidas estéticas que no impliquen un cambio real y estructural".

"Aquí o se limitan los precios de los alquileres, interviniendo de una vez por todas el mercado de la vivienda y poniéndonos enfrente de rentistas o especuladores (...) o no vamos a lograr acabar con el problema. Y el PSOE tiene competencias, hay un ministerio de Vivienda y una ministra de Vivienda, la cuestión es preguntarle si quiere, de una vez por todas, sentarse frente a frente a esos intereses económicos", ha zanjado.