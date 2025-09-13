La nueva tasa de basuras entrará en vigor en los próximos meses

Cada ayuntamiento fijará la cuantía en función de criterios como el valor catastral de la vivienda

La nueva tasa de basuras, que entrará en vigor en los próximos meses, puede convertirse en uno de los temas más polémicos del curso político. La normativa, de carácter obligatorio para todos los municipios con más de 5.000 habitantes, establece que cada ayuntamiento fijará la cuantía en función de criterios como el valor catastral de la vivienda.

Esto va a generar notables desigualdades entre ciudades: mientras que en localidades como Soria, Alicante o León la tasa apenas rondará los 30 euros anuales, en lugares como San Sebastián, Barcelona o Granada superará los 150. En algunos barrios concretos, la cifra se dispara. En Aravaca (Madrid), por ejemplo, el recibo podría superar los 570 euros. Para locales comerciales los importes pueden ser bastante más elevados, dependiendo del uso, valor catastral y generación de residuos.

¿Quién tiene que hacer frente al pago?

La duda ahora es quién deberá afrontar el pago. El Ayuntamiento de Madrid establece que, en general, la tasa de basuras la paga el propietario del inmueble. No obstante, también se ha indicado que el propietario puede repercutir este coste al inquilino, siempre que así figure de forma expresa en el contrato de arrendamiento.

El objetivo de esta tasa se alinea con una directiva europea que pretende impulsar la economía circular y mejorar la gestión de residuos, aunque su desigual implantación en el territorio ya genera debate y malestar entre los ciudadanos.