Mientras que el precio del alquiler ha subido por encima del 11 %, el de las residencias universitarias solo ha hecho un 2 %

El problema de la vivienda golpea con fuerza a los estudiantes universitarios

El precio de la vivienda y la escasez de alquileres a precios asequibles empuja a los universitarios a los colegios mayores o residencias universitarias. Este curso ha aumentado la demanda un 15 %. En la mayoría de estos centros hay largas listas de espera, por lo que sus responsables piden a las administraciones ayudas y becas para que nadie se quede fuera de la universidad por razones económicas. Informa Pelayo Ortiz.

Los colegios mayores se presentan como una alternativa al grave problema de la vivienda. Sin embargo, la mayoría de ellos roza el 100 % de la ocupación. Prácticamente todos los colegios mayores tienen una lista de espera bastante larga.

Una demanda de plazas disparada

Por desgracia, mucha gente se queda fuera de estas instituciones que en la mayoría de los casos ya tiene comprometidas todas sus habitaciones desde hace meses. Los responsables de estos centros informan de que han aumentado el número de solicitudes en torno a un 15 % con respecto a otro año.

Con un precio medio de 1.100 euros mensuales, compiten con las residencias privadas ante un alquiler tradicional que ahora es casi imposible. Por eso sus responsables piden un pacto de Estado para construir más centros ya que sus cuotas solo han subido en torno a un 2%, mientras que el precio del mercado de alquiler está subiendo en torno a un 11%.

Los universitarios denuncian que no hay mucha oferta de plazas en residencias universitarias y que la disparidad de precios en ambas modalidades hace que no compense lo que te ofrece un piso con lo que te ofrece un colegio mayor.