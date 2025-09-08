La vivienda y el problema del acceso a ella es ya el primer problema para los españoles independientemente de su ideología

Los universitarios, contra las cuerdas por los precios prohibitivos de los pisos: "Cada año empeoran las condiciones"

Compartir







El problema de la vivienda es ya la principal preocupación de los españoles que ven cómo los precios de acceso a una casa se disparan mientras los sueldos crecen muy lentamente dificultando el acceso al mercado inmobiliario. Consciente de esta grave problema social, Informativos Telecinco se sumerge de lleno en esta realidad para ofrecerles en un especial las claves de una crisis que golpea especialmente a los más jóvenes y a las familias con menos recursos. Será esta noche a las 21:00 horas en el informativo que dirige y presenta Carlos Franganillo que, para la ocasión, se ha trasladado a una de las escasas promociones inmobiliarias que se construyen en España últimamente.

A pesar de ser una de las economías con mayor crecimiento mundial, el país presenta una brecha alarmante entre los precios de la vivienda y los ingresos familiares. En la última década, el precio del alquiler ha aumentado un 60 %, mientras que el precio de compra se ha incrementado casi un 50 %.

La crisis de la vivienda pone en riesgo la cohesión social en España

En contraste, los ingresos de las familias solo han subido un 35 %, lo que agrava la desigualdad y limita el acceso a una vivienda digna. Esta situación genera una preocupación creciente y pone en riesgo la cohesión social.

Las administraciones públicas han tardado en reaccionar, aunque recientemente han comenzado a implementar medidas para mitigar el problema. La crisis de la vivienda en España refleja un desequilibrio entre oferta y demanda, y la necesidad urgente de políticas sociales efectivas que garanticen el acceso a la vivienda para todos los sectores de la población.

PUEDE INTERESARTE Aumentan las zonas tensionadas en España: estas son las localidades que limitan los precios del alquiler

Para entender esta realidad social y económica, el informativo que dirige y presenta Carlos Franganillo a partir de las 21 horas de este lunes 8 de septiembre se ha desplazado hasta una promoción inmobiliaria para analizar esta crisis de vivienda y las soluciones que aportan los expertos, y que pasan en muchos casos por aumentar la construcción de nuevos pisos a precios asequibles a través de promociones sociales

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los que conocen todas las claves del sector inmobiliario recuerdan que en los años del boom inmobiliario antes de 2008 se llegaban a construir 600.000 viviendas cada año. Ahora son apenas 90.000 y cada año se forman en España unos 200.000 nuevos hogares.

El mercado no da abasto y las administraciones públicas no están respondiendo suficientemente. En el horizonte aparecen tímidas iniciativas que no logran contrarrestar la presión de la especulación inmobiliaria, que al calor de las viviendas turísticas han encontrado en nuestro país un mercado muy rentable para sus inversiones olvidando el derecho constitucional de los españoles a una vivienda digna.