Redacción Euskadi 25 SEP 2025 - 00:01h.

En zonas tensionadas el canon sube al 95% y la renta fija de Alokabide roza los mil euros

Vivir por 55 euros al mes de alquiler en Bilbao es posible: estos son los requisitos

Compartir







BilbaoEuskadi pretende animar a los propietarios de viviendas vacías para que pongan sus pisos en manos del Gobierno Vasco y que puedan salir al mercado de alquiler protegido. La medida que se plantea para tentar a esos dueños reacios es aumentar la renta que Alokabide les paga por confiar sus viviendas a la administración. En Vitoria, imposible alquilar por menos de 900 euros.

Así, el canon alcanzará el 80% del valor de mercado y hasta 700 euros como máximo. Eso sí, en zonas tensionadas el importe se incrementa y roza los mil euros en ciudades como San Sebastián, se queda en 800 en Bilbao y cien euros menos, en Vitoria.

El incremento recogido en el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y que ha sido publicado en las últimas horas en el portal de transparencia del Ejecutivo Autonómico, es considerable si tenemos en cuenta que, hasta ahora, el programa Bizigune pagaba 675 euros a los dueños que ponían sus pisos en alquiler protegido.

Emergencia habitacional

Una medida que pretende evitar que algunos propietarios prefieran dejar sus pisos vacíos en lugar de alquilarlos, o que opten por sacarlos al mercado libre para obtener mayor beneficio. Pero no es la única medida para combatir la 'emergencia habitacional'.

PUEDE INTERESARTE El pueblo alavés de Oion presume de tener los alquileres más baratos de Euskadi

Se plantean otras como el incremento del cupo de viviendas de protección pública para los jóvenes, actualizar los importes del reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, y hacer más atractivas las ayudas de fomento al alquiler y los programas de captación de pisos. Además de facilitar el acceso a las ayudas de rehabilitación, ampliar la prioridad de las mujeres víctimas de la violencia machista en el acceso a las viviendas de protección pública, y garantizar el acceso de determinados colectivos a la adjudicación extraordinaria o directa de una vivienda.