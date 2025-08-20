Maitena Berrueco 20 AGO 2025 - 06:00h.

En España, el 31% de la oferta de vivienda en alquiler se encuentra por debajo de los 900 euros

Guía del alquiler para jóvenes: contratos largos, con particulares y evitar el WhatsApp

Compartir







Vitoria-GasteizBegoña se afana en mirar y remirar las ofertas de alquiler de viviendas cada vez que pasa por el escaparate de esta inmobiliaria de la capital alavesa, en balde. No hay ni una sola, porque “encontrar algo por debajo de 800 euros es literalmente imposible” y “solo encontrar una habitación por debajo de 400 o 500 euros es ya difícil”. Uno de cada tres personas que viven de alquiler en Álava gastan cerca de la mitad de su sueldo en el alquiler. La declaración de zona tensionada pretende solventar esta situación.

Un estudio del conocido portal inmobiliario Fotocasa, concluye que encontrar un piso de alquiler en Vitoria barato ha dejado de ser un desafío para ser una utopía porque, a pesar de que, en España aproximadamente el 31% de la oferta de vivienda en alquiler son inferiores a 900 euros, en Vitoria no hay ofertas por debajo de ese precio. Una situación que se repite al menos en otra ciudad vasca: Donostia. “Como el alquiler está imposible, el inquilino que no puede comprar, lógicamente, se tira al mercado de compra”, advierte Jesús María González, agente inmobiliario.

Hasta el punto de que en inmobiliarias como InmoVitoria han dejado de ofertar pisos de alquiler, porque “a pesar de que la demanda es terrible, la oferta es nula”. Las razones que explican esta situación son, entre otras que, los tipos de interés están bajos, con lo cual es “el momento idóneo para comprar un piso”. Así, el propietario “obviamente se da cuenta, se quita el piso de encima y de libra de problemas con un inquilino”, porque la ley favorece al inquilino.

Cuando un propietario viene para alquiler un piso, su primera pregunta siempre es, según este agente, “¿Y qué pasa si no me pagan?” La respuesta es que “si no te pagan, pues vas a tener un problema. Y eso hace que muchos propietarios eviten el alquiler”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una cosa lleva a la otra, de manera que, a juicio de este profesional, “si el alquiler fuera barato, la gente no compraría y la situación sería justo la contraria a la actual”. Así, las personas interesadas en alquilar al comprobar que esta opción no es viable por los precios “se tiran al mercado de venta a ciegas”, porque el inquilino, que antes pagaba mil euros, llega a la conclusión de que por ese dinero “me compro un piso”.