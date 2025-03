El Ayuntamiento admite que el camino para lograr la declaración de zona tensionada no ha sido fácil y, por eso, lamentan, que una vez que lo han conseguido aún no dispongan de “todas las herramientas”. En este sentido, Otaegi denuncia que “es una pena que se nos reconozca como zona tensionada, pero no tengamos aún el índice de referencia”. A efectos prácticos, que ese Índice no se haya publicado impide, por ejemplo, a Errenteria topar el precio a las 12 personas que cuentan con cinco o más viviendas en la localidad, en total, unas 60 viviendas en manos de grandes tenedores.