Javier Villanueva 05 DIC 2025 - 17:11h.

La falta de vecinos amenaza la supervivencia de unos 3.500 pueblos en España

El turismo rural, una inyección económica para la España vaciada

Compartir







Imparable y llegando a cifras históricas el precio de la vivienda ha subido un 12,8 % es el mayor incremento desde 2007. Los datos vuelven a demostrar el grave problema que existe en nuestro país para encontrar casa. Lo paradójico es que hay zonas de España vaciadas en las que sobran viviendas, aunque la mayoría estarían abandonadas y en mal estado de conservación tras años de desuso, algo que ha llamado la atención a la plataforma Airbnb que atisba un nuevo negocio en la rehabilitación de estas casas para convertirlas en apartamentos rurales destinados al turismo.

Es algo que vemos en la localidad zamorana de Fermoselle, en pleno Parque Natural de Arribes del Duero. El pueblo ha sido declarado conjunto histórico artístico por su valor patrimonial algo que no ha impedido que la despoblación se dispare dejando numerosas casa vacías. El problema es que muchas de ellas presentan un gran deterioro y rehabilitarlas exige una gran inversión que muchos de sus propietarios son incapaces de realizar.

PUEDE INTERESARTE Cómo encontrar alojamiento barato en pueblos con encanto: webs y trucos que pocos usan

Pueblos en riesgo de desaparición

No ocurre lo mismo con el gigante de alquiler turístico, Airbnb que se ha fijado en localidades como esta para implantar su modelo de negocio. Los responsables de la empresa han destinado 40 millones de euros en créditos para rehabilitar viviendas de la España vaciada y convertirlas en apartamentos turísticos.

Se trata de una promoción que busca dar a conocer nuevos destinos rurales ahora que las grandes ciudades cada vez ponen cada vez más vetos a este tipo de plataformas que ahora miran a lo rural. Para quienes viven en estas zonas, la iniciativa parte del error de intentar exportar el modelo especulativo de la vivienda en las ciudades a los pueblos.

PUEDE INTERESARTE Qué debes revisar antes de firmar un contrato de alquiler vacacional: estas son las cláusulas trampa

Mientras Airbnb busca este nuevo mercado para extender su negocio de turismo de alquiler, en estos pueblos, los vecinos buscan soluciones para que las casas familiares no terminen cayéndose

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Se trata de otra forma de hacer turismo de calidad muy alejado del que quieren implantar las grandes grandes plataformas. Es el caso de Isabel que remodeló el hogar de sus padres para convertirlo con mucho esfuerzo en una casa rural. Ella defiende que lo primero es la calidad y la autenticidad de lo que se ofrece y reclama un marco regulatorio que permita crecer a todos y evitar así que que casi 3.500 pueblos en España estén en riesgo de desaparición por falta de vecinos.