Cómo encontrar alojamiento barato en pueblos con encanto: webs y trucos que pocos usan

Inés Gutiérrez 15 AGO 2025 - 19:20h.

Al viajar queremos tener una buena experiencia, por eso encontrar el mejor alojamiento es imprescindible

Los pueblos bonitos de España más buscados en internet

Compartir







MadridAlgunas personas tienen mucha suerte y cuando organizan un viaje siempre encuentran lo que buscan a los mejores precios a la primera. El resto de mortales tienen que trabajar un poco más, comparar diferentes opciones y buscar hasta encontrar eso que se ajuste a lo que desean. En estos casos, lo mejor es tener mucha paciencia o las herramientas y trucos necesarios para conseguirlo sin perder la esperanza.

Cómo encontrar alojamiento barato: webs y trucos para ayudarte

Una vez que tenemos claro dónde queremos pasar nuestras vacaciones, toca organizarlo todo para que las vacaciones sean lo más perfectas posible. Para eso es una buena idea encontrar un alojamiento que se vea limpio, en el que nos sintamos seguros y que tenga las características que necesitamos, ya sea tener parking, estar bien comunicado o contar con piscina. Hay algunas aplicaciones que pueden ayudarnos.

PUEDE INTERESARTE Hosteleros desesperados regalan el alojamiento para contratar camareros en el norte de España

Una buena manera de encontrar alojamiento a los mejores precios es acudir a las webs que se dedican a ello, comparan precios y ofrecen ofertas para poder pagar menos por el mismo servicio. Algunas de las más habituales son Booking, Airbnb o Skyscanner, lo que puede ayudarnos a conseguir hoteles o apartamentos a buenos precios.

Si buscas alojamiento en Hostel, porque viajas en plan mochilero, una app que puede ayudarte es HostelWorld, en Cozycozy encuentras todas las opciones disponibles, tanto hoteles como hostales, casas rurales, departamentos, cabañas o villas. Otra opción es apostar por el intercambio de casas o por Couchsurfing, donde alguien presta su sofá o una cama extra de manera gratuita.

PUEDE INTERESARTE Hoteles originales envueltos en lujo y exclusividad: desde un cubo de cristal hasta un alojamiento de hielo

En cualquier caso, lo importante es tener en cuenta ciertos tips que pueden ayudarte a conseguir que no tengas que gastar todo tu dinero en tu alojamiento de vacaciones. Uno de los tips más recomendables es hacer las búsquedas en una ventana de incógnito. En ocasiones vemos como los precios aumentan conforme buscamos varias veces las mismas fechas en alguna web. Usar el modo incógnito o borrar las cookies antes de reservar puede evitar esto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cuidado con el presupuesto

También conviene marcarnos un presupuesto antes de empezar a buscar, es mejor no ver eso que no nos podemos permitir. Reservar con antelación puede hacer que encontramos precios más económicos, sobre todo si es temporada alta, por el contrario, si es temporada baja, puede que reservar a última hora sea lo que mejor nos funcione.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Apuesta siempre por la cancelación gratuita, así puedes seguir buscando y, si encuentras una opción mejor en el último momento, no habrá problema. Si eres flexible con las fechas, es probable encontrar mejores ofertas de alojamiento en Hoteles y Hostales. Además, las estancias largas pueden salir más baratas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Encontrar alojamiento en un pueblo con encanto no siempre resulta sencillo, pero con algunos consejos puedes conseguir disfrutar de tu estancia al máximo sin tener que invertir todo el dinero que tenías reservado para tu viaje en el alojamiento. Una forma estupenda de planificar un viaje sin tener que ceñirse a las normas tradicionales y apostando por alojamientos que a veces se salen un poco de la norma, pero que pueden hacer nuestras vacaciones más especiales que nunca.