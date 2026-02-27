Javier Villanueva 27 FEB 2026 - 16:51h.

Los pìsos al otro lado de La Línea son tres veces más caros, así que los vecinos saben que el precio subirá y habrá más demanda.

Publican el acuerdo de Gibraltar que elimina la verja y otorga a España el control de los permisos de residencia

El tratado de libre comercio y circulación con Gibraltar tiene ya repercusiones en el mercado inmobiliario de la zona. Residentes del Peñón están comprando vivienda, mucho más barata para ellos, en La Línea de la Concepción, una población con menor poder adquisitivo, en la que los precios se han disparado.

A un lado de La Verja, 64 metros cuadrados, dos habitaciones y terraza por 110.000 euros. A unos pocos emtros, entramos en Gibraltar y al cruzar la frontera, un piso de calidades similares cuesta 318.000 euros. Casi tres veces más. "La gente en Gibraltar con un poder adquisitivo alto porque allí la vivienda es muy cara, en cuanto abran la frontera ya no tendrá que esperar una hora de cola y van a comprar las viviendas en La Línea", confirma Eduardo del Águila de la inmobiliaria Alcaidesa 1 por ciento.

Abrir la Verja también significa la llegada de los nuevos vecinos gibraltareños, más demanda de vivienda y poca oferta, es decir, alquileres y pisos más caros para los habitantes de La Línea. Y sus vecinos lo saben. "El miedo es que suban el precio de los alquileres y las casas, ese es el miedo".

En un mercado inmobiliario cada vez más tensionado ya antes del acuerdo, algunas vecinas de La Línea ya hablan en pasado sobre la posibilidad de comprar un piso. "Hace poco aspiraba a comprarme un piso, pero vamos a tener que esperar bastante para poder comprarnos uno".

Hay parejas que con dos sueldos medios tampoco alcanzan a independizarse y ya saben que en cuanto abra La Verja las cosas irán a peor. "Como suban más los alquileres no sé dónde vamos a acabar, uno solo hoy en día no se puede ir de casa, la gente está al límite de su capacidad económica". Un dato sirve de ejemplo: en La Línea, hay pisos que han multiplicado por dos su precio en el último año.