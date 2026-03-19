La Guardia Civil ha denunciado al propietario por alquilar esta caseta a 700 euros: mide 8 m2 y estaba en mitad del campo

900 euros por una caseta de jardín en Mallorca: el anuncio que desata la indignación de la población y evidencia la crisis de vivienda

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MallorcaLa Guardia Civil ha denunciado a un hombre que alquilaba una caseta de aperos que medía menos de ocho metros cuadrados habitables en el municipio de María de la Salut, en Mallorca. El alquiler había sido anunciado a través de un portal inmobiliario. Una caseta que, como muestra la periodista Esther Sosa, “se encontraba en mitad del campo”.

“La caseta de aperos se ofertaba como una caseta de 25 metros cuadrados y por la que su dueño pedía casi 700 euros al mes. Tan solo tres pasos es lo que mide esta caseta, que además cuenta también con una instalación de placas solares y un poco de agua, así abastecían a sus inquilinos. En su interior solo había un sofá cama, una nevera y un televisor. El anuncio ya ha sido retirado del portal inmobiliario tras la denuncia”.

Los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de la existencia de este inmueble, que se estaba ofertando a un precio "muy elevado" teniendo en cuenta la superficie, los servicios y las condiciones.

Fue el pasado 10 de marzo cuando los agentes realizaron una inspección ocular en la parcela en la que se ubica la construcción para poder acreditar las supuestas infracciones en materia de disciplina urbanística y de vivienda, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Las denuncias al propietario

Allí observaron la existencia de una caseta de aperos junto a un camino asfaltado y con claras evidencias de haber sido sometida a reformas recientes para adecuarla como una vivienda. Además, determinaron que las superficie de la edificación es de poco más de diez metros cuadrados, de los cuales tan solo ocho son habitables.

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A la vista de estos hechos, el Seprona levantó acta de denuncia al comercializador por varias infracciones detectadas. Una de ellas, por incumplir la normativa de cédulas de habitabilidad, fue remitida a la Consellería de Vivienda, Territorio y Movilidad.

Una segunda, por infracciones urbanísticas, fue remitida a la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca por infracciones urbanísticas. La tercera, dirigida a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, fue por tener un pozo de extracción de agua sin la correspondiente autorización.