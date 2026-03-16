Carlos Plá Valencia, 16 MAR 2026 - 11:49h.

La proliferación de apartamentos turísticos en bajos comerciales se ha extendido a todos los barrios de la ciudad acabando con los comercios de proximidad

Desmantelan un grupo que traficaba con drogas sintéticas en pisos turísticos alquilados en Barcelona

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Con el inicio de las Fallas y la llegada de miles de turistas a Valencia han aparecido centenares de bajos turísticos vandalizados en diferentes barrios de la ciudad.

La acción, que no ha sido reivindicada por ningún colectivo, ha saboteado las cerraduras de más de 400 pisos turísticos a pie de calle en el Cabanyal, la Malvarrosa, Patraix, Benimaclet, Benicalap, Campanar, El Carmen o Morvedre.

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En muchos de los apartamentos también han aparecido pintadas como "Muerte Airbnb" o "+1 turista, - 1 vecina", para mostrar el rechazo a este tipo de alojamientos que están generando una gran tensión social, ya que están despoblando no solo el centro de la ciudad, si no que afecta ya a casi todos los barrios de la ciudad, provocando también la desaparición de los comercios locales de proximidad como panaderías o quioscos, alterando la vida de los vecinos.

Las quejas se han trasladado también a barrios más modestos de la ciudad, donde los habitantes denuncian un aumento de fiestas y ruidos nocturnos, la rotación continua de turistas y la perdida de la convivencia vecinal.

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Más pisos turísticos legales e ilegales

La proliferación en plantas bajas de estos alojamientos fue uno de los motivos que llevó al ayuntamiento a poner en marcha en 2024 una moratoria para limitar el número de licencias. Sin embargo, en este periodo se han inscrito legalmente más de 1.350 pisos turísticos en la ciudad.

Según los últimos datos del pasado mes de noviembre del Sistema de Inteligencia Turística (SIT), en Valencia hay 9.003 apartamentos turísticos anunciados en plataformas como Airbnb o Booking.

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Una cifra muy superior a la que recoge el Registro Autonómico de Turismo de la Comunitat Valenciana, donde están registradas 5.952 viviendas de uso turístico en la ciudad. Una diferencia que hace suponer que algo más de 3.000 alojamientos están fuera de la legalidad.

Según diferentes colectivos, el auge del alquiler turístico también está detrás del aumento de precios de venta y alquiler de la vivienda en la ciudad de Valencia, que se ha situado en unos años en una de las más caras de España, impidiendo el acceso a un hogar a jóvenes y a los colectivos más desfavorecidos.