Los jóvenes que acceden pronto a su primera vivienda es porque han contado con el apoyo económico de su familia

Las mejores hipotecas para jóvenes en marzo de 2026 a tipo fijo y variable

Compartir







La edad de acceso a la primera vivienda en España ha experimentado un giro radical en las últimas décadas. A comienzos de los años 80, los españoles compraban su primer piso alrededor de los 27 o 28 años. El precio medio rondaba entonces el millón de pesetas, unos 6.000 euros actuales. Cuatro décadas después, el panorama es completamente distinto: en 2026, la edad media para firmar la primera hipoteca se ha disparado hasta los 41 años y el precio de una vivienda tipo alcanza los 214.000 euros.

El encarecimiento del mercado inmobiliario y la inestabilidad laboral han retrasado el momento en el que los españoles pueden plantearse la compra de una casa. Para muchos, llegar a los 41 años con capacidad de endeudarse supone haber ahorrado durante toda la vida y, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo económico de una pareja. Aun así, incluso con dos sueldos, la financiación resulta complicada.

Apoyo de la familia para comprar la primera vivienda

El importe medio de las hipotecas se sitúa ya en torno a los 172.000 euros, una cifra que refleja la brecha creciente entre los salarios y el coste de la vivienda. La situación es especialmente crítica para los jóvenes. Según Jordi Pol, responsable comercial de Aincant Viladecans, el 90 % de quienes intentan comprar una vivienda lo hacen con ayuda familiar. “Soy de los poquitos de mi círculo que tengo vivienda en propiedad porque es inviable”, resume uno de ellos. Solo el 7 % de la generación Z está hipotecada, un dato que evidencia las dificultades de acceso.

La barrera principal es económica. Los sueldos de los jóvenes apenas superan, de media, los 19.000 euros anuales, una cantidad insuficiente para asumir los precios actuales. Mientras tanto, el coste de la vivienda continúa escalando a un ritmo superior al 12 % anual, lo que aleja aún más la posibilidad de compra. “Obviamente, el comprar un piso no me lo plantearía con los sueldos que tenemos”, lamenta otro joven.

Pese a este escenario, el mercado hipotecario sigue mostrando cifras elevadas. En 2025 se adquirieron medio millón de viviendas con hipoteca, el volumen más alto en 15 años.