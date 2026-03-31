Casi ocho años de sueldo para comprar una vivienda en España

Las personas que quieran adquirir una vivienda tiene que ahorrar el doble que en los años 80 y los 90

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La crisis de la vivienda en nuestro país ya es el problema que más preocupa a los españoles. Lejos de ir solucionándose, cada día es más complicado hacernos con una casa, ya que sus precios no paran de subir y cada vez se construye menos.

En 2025 en España, de media, adquirir una vivienda cuesta siete años y medio de sueldo íntegro, cifra que duplica los tres años y medio que se requerían en 1997 y los menos de tres de 1987.

Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario: "Pone a los jóvenes en una situación realmente complicada"

'La mirada crítica' ha consultado estos datos con Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario: "En zonas como Madrid o Baleares podríamos llegar a 12 años para comprar una vivienda. Es una barbaridad y pone a los jóvenes en una situación realmente complicada", ha destacado.

Además, ha asegurado que debido al conflicto de Oriente, lo normal es que los bancos se pongan más restrictivos y los jóvenes "necesiten más dinero para comprar una vivienda".

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Un estudio muestra que, en los últimos veinte años, la edad de emancipación de los jóvenes españoles se ha mantenido prácticamente intacta, entre los 28 y los 30 años, aunque con una tendencia alcista. Por contra, los salarios anuales necesarios para comprar una casa no han hecho más que dispararse, según el Banco de España, expulsando a los jóvenes al alquiler. La serie histórica del supervisor bancario apunta que en 1987 se necesitaban apenas 2,9 años para adquirir un piso, cifra que alcanzó los 9,3 en los peores años de los años del 'boom' inmobiliario, en 2008. Posteriormente, tras el pinchazo de la burbuja, este dato se redujo a medida que los precios de la vivienda cayeron, hasta alcanzar un mínimo de 6,6 años en 2015, para volver a aumentar al calor de este nuevo ciclo expansivo de la vivienda y escalar hasta los 7,5 años a cierre de 2025.