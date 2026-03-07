Las entidades financieras buscan con sus hipotecas para jóvenes fidelizar a estos clientes con más productos y vinculaciones más prolongadas

Independizarse en España, una meta muy lejana para los jóvenes: seis de cada 10 menores de 34 años dependen de sus padres

El difícil acceso a la vivienda por parte de los jóvenes hace que las contrataciones de hipotecas ente este grupo estén bajo mínimos. Solo una de cada diez operaciones corresponde a personas de hasta 40 años. A pesar de ello, las principales entidades bancarias españolas cuentan en sus carteras con este tipo de productos con características específicas que intentan atraerlos y fidelizarlos combinando plazos más amplios, intereses ajustados y la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de la vivienda.

Clientes sin ahorros, aunque con salarios en aumento

Se trata de un producto que busca permitir el acceso a la vivienda a un colectivo que, por lo general, cuenta con menos ahorros y salarios en crecimiento. El objetivo de las entidades es atraer a clientes jóvenes que, previsiblemente, aumentarán sus ingresos con el tiempo y podrán contratar otros productos financieros en el futuro. Para adaptarse a este perfil, los bancos suelen introducir varias mejoras respecto a las hipotecas estándar:

Plazos de amortización más largos , que pueden llegar a 40 años.

, que pueden llegar a 40 años. Financiación superior al 80 % , alcanzando en algunos casos el 95 % o incluso el 100 % del valor de tasación.

, alcanzando en algunos casos el 95 % o incluso el 100 % del valor de tasación. Intereses ligeramente reducidos o bonificaciones específicas.

o bonificaciones específicas. Menos comisiones, especialmente en amortización anticipada.

Se trata de productos interesantes para estos clientes, pero que no están exentos de inconvenientes como obligación de contratar otros productos financieros de la entidad, intereses no siempre más bajos y plazos más largo que implican pagar más intereses totales a lo largo de la vida del crédito hipotecario.

La web especializa Javilinares.com ha analizado las condiciones ofrecidas por las principales entidades financieras españolas con este tipo de productos en sus carteras y estas son las más interesantes para los menores de 40 años, tanto a tipo fijo como variable.

Hipotecas jóvenes a tipo fijo

Hipoteca Joven ING . Según estos expertos, no destaca por tener los intereses más bajos, pero es una de las pocas que financia hasta el 100 % del valor de la vivienda. Además, permite devolver el préstamo en un máximo de 25 años y está disponible para menores de 35 años. Su principal ventaja es la financiación total, aunque los tipos son más elevados que los de otras entidades.

. Según estos expertos, no destaca por tener los intereses más bajos, pero es una de las pocas que financia hasta el 100 % del valor de la vivienda. Además, permite devolver el préstamo en un máximo de 25 años y está disponible para menores de 35 años. Su principal ventaja es la financiación total, aunque los tipos son más elevados que los de otras entidades. TIN bonificado: 3,70%

TAE bonificada: 4,43%

Financiación: 100%

Comisiones de amortización: 2% los primeros 10 años y 1,5% después

Bonificaciones: nómina + seguro de hogar (-0,10%), mejoras por eficiencia energética

Hipoteca Joven Banco Santander . Financia hasta el 95 % del menor valor entre compra y tasación, siempre que exista un aval adicional. Está disponible para menores de 36 años y ofrece tipos competitivos con bonificación. Es una de las opciones más atractivas para quienes pueden aportar un aval y buscan un tipo fijo más bajo.

. Financia hasta el 95 % del menor valor entre compra y tasación, siempre que exista un aval adicional. Está disponible para menores de 36 años y ofrece tipos competitivos con bonificación. Es una de las opciones más atractivas para quienes pueden aportar un aval y buscan un tipo fijo más bajo. TIN bonificado: 2,55 %

TAE bonificada: 3,07 %

Plazo: hasta 30 años

Bonificaciones: nómina, seguros, tarjeta, alarma Prosegur

Hipoteca Joven BBVA . También financia hasta el 95 % y elimina comisiones de apertura. Ofrece tipos ajustados y bonificaciones claras. Es una alternativa sólida para quienes buscan equilibrio entre financiación elevada y tipos competitivos.

. También financia hasta el 95 % y elimina comisiones de apertura. Ofrece tipos ajustados y bonificaciones claras. Es una alternativa sólida para quienes buscan equilibrio entre financiación elevada y tipos competitivos. TIN bonificado: 2,60 %

TAE bonificada: 3,37 %

Plazo: hasta 30 años

Bonificaciones: nómina + seguro de hogar, seguro de amortización

Hipotecas jóvenes a tipo variable