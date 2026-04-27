Este martes se votará el decreto que previsiblemente hará caer la prórroga de dos años a los alquileres

Consumo insta por carta a más de 500 inmobiliarias a prorrogar los contratos de alquiler que caduquen en diciembre de 2027

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Si tu alquiler acaba antes de finales de 2027, hoy es tu último día para ampliar el contrato dos años más con las mismas condiciones. Solo hay que enviar un burofax a tu casero acogiéndose a las medidas del Gobierno por la guerra de Irán. Desde el Sindicato de Inquilinas nos explican los pasos que hay que seguir.

Este martes se votará el decreto que previsiblemente hará caer la prórroga de dos años a los alquileres que vencen antes del 31 de diciembre de 2027 y la limitación en un 2% de la subida anual de las rentas. Partido Popular, Box y Junts han anunciado sus votos en contra de este decreto.

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¿Cómo puedo lograr esa prórroga?

Santiago Puerta, del Sindicato de Inquilinas, sería uno de los afectados por esta votación: "La casera ya nos había informado de que no nos iba a renovar". Pero él destaca que sí existe una vía para lograr esa prórroga aunque caiga el decreto. "Consiste en solicitarla mediante burofax antes de que se vote y de esta forma los inquilinos tienen derecho a exigir dos años adicionales de contrato en las mismas condiciones", relata.

Y no es necesario que el propietario esté de acuerdo o que conteste. "Las prórrogas que soliciten los inquilinos e inquilinas son de obligado cumplimiento", señala. Se estima que hay más de un millón de contratos de alquiler afectados por la prórroga. "En ese escenario de que se me acaba mañana el contrato, yo no me voy, yo hago un 'nos quedamos'. Yo me quedo en la vivienda y fuerzo una negociación.

En España, hay cuatro millones de hogares en alquiler y tan solo en el último año, el precio ha aumentado de media más de un 7%, lo que evidencia el problema de la vivienda que hay en nuestro país.