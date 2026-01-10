Sandra Pons 10 ENE 2026 - 18:31h.

El problema es el déficit de trasteros de la capital y que los pisos son cada vez más pequeños

Como ya no es tan fácil transformar un bajo en piso turístico, ahora se compran bajos para segmentarlos en trasteros

ValenciaLos trasteros en Valencia han incrementado tanto su precio que han superado incluso los costes de una plaza de aparcamiento. Cuando pensábamos que era una barbaridad pagar entre 70 y 100 euros al mes por alquilar una plaza de parking, ahora ya vemos trasteros a la venta por 6.000 euros el metro cuadrado. Esto supondría un alquiler de 120 euros al mes.

El metro cuadrado en un trastero es mucho más caro que el metro cuadrado de un piso. Las inmobiliarias focalizan el problema en el déficit de trasteros de la capital, y a ello se le suman que los pisos son cada vez más pequeños. En la plataforma Idealista solo hay a la venta 65 trasteros en toda la ciudad, y para alquilar, 87.

Precios por las nubes

Alquilar un trastero mediano (7,86 m2) en el barrio de Ruzafa puede costar unos 200 euros al mes. Si queremos comprar un trastero en la avenida de Cortes Valencianas, el coste alcanza la friolera de 33.000 euros. En la calle Clariano (cerca de la plaza Xùquer) hay a la venta un trastero de once metros cuadrados por 40.000 euros. Son números inimaginables.

Si lo comparamos con las plazas de parking, la compra de aparcamientos ronda entre los 20.000 y los 22.000 euros, según la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana -Asicval-.

No hay trasteros

Hay pocos trasteros en el mercado porque, antes de la década de 2000, apenas se hacían en València y los de las fincas nuevas suelen estar vinculados a plazas de aparcamiento como un pack completo. Por menos de 10.000 euros ni siquiera encontraríamos trasteros pequeños.

Los edificios nuevos sí que tienen trastero porque es rentable para los promotores. Ganan más dinero que con las plazas de aparcamiento.

Trasteros en polígonos industriales

Como alternativa a los trasteros tradicionales, hay grandes empresas que se dedican a alquilar espacios de almacenamiento en naves ubicadas en polígonos industriales como Vara de Quart o el área metropolitana de València. La empresa Box2box, por ejemplo, alquila trasteros de seis metros cuadrados por 111 euros al mes (aunque ahora tienen una oferta del 50 % durante cinco cuotas).

Trasteros en bajos comerciales

En Valencia también se fomenta la transformación de bajos comerciales en trasteros. Como ya no es tan fácil transformar un bajo en piso turístico, ahora como alternativa se compran locales para segmentarlos en trasteros.