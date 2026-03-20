Se rebajan impuestos a los carburantes, al gas, y se blinda la prorroga del precio de los alquileres

El Gobierno presenta un plan anticrisis que pone a España a la cabeza de Europa

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El plan integral para ayudar a ciudadanos y empresas a enfrentar los precios desorbitados de los carburantes provocados por el conflicto ya es una realidad. El Gobierno movilizará 5.000 millones de euros, ha anunciado Pedro Sánchez, en la presentación del paquete compuesto de 80 medidas, que entrarán en vigor este sábado cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, son las siguientes:

Bajada del IVA del 21 al 10% de la electricidad , el gas natural, la leña, los pellets

Rebaja del del 5% al 0,5% del impuesto especial eléctrico , que paga directamente el consumidor en sus facturas

, que paga directamente el consumidor en sus facturas Elimina del impuesto especial a los hidrocarburos, que supondrá un ahorro entre 2 y 4 céntimos por litro.

El IVA de los carburantes pasa del 21 al 10%.

de los carburantes pasa del 21 al 10%. Ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.

para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Se congela el precio de la bombona de butano, que no podrá sufrir variación mientras se mantenga la guerra

que no podrá sufrir variación mientras se mantenga la guerra Control de los márgenes empresariales

Una ayuda para la compra de fertilizantes dirigida a los agricultores

Ayudas fiscales para las empresas electrointensivas con una bonificación del 80% de los peajes eléctricos.

Ayudas fiscales para los ciudadanos que instalen paneles solares y/o puntos de recarga

Medidas de Escudo Social

En otro eje del paquete de 80 medidas, aprobadas por el Gobierno este viernes, se incluyen las llamadas de Escudo Social:

Se implementará y reforzará el Bono Social Eléctrico

Refuerzo "de forma sustantiva el bono social térmico"

Se prohíbe el corte de los suministros a consumidores vulnerables

Se prohíbe los despidos objetivos a las empresas que reciban ayudas públicas por la crisis energética

objetivos a las empresas que reciban ayudas públicas por la crisis energética No se podrán subir el precio de los alquileres que se renueven este año

España, el país "con el mayor escudo social y económico de toda la UE"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio busca "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria". para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria".

Sánchez ha defendido que las 80 medidas en sendos reales decretos leyes, uno para temas de vivienda y otro general, que pasa por una "reducción drástica de la fiscalidad energética" y ha reivindicado la rapidez de reacción del Gobierno, que convierte a España en el país "con el mayor escudo social y económico de toda la UE".