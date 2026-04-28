A Gema le queda contrato de alquiler hasta finales del 2028 gracias a la prórroga extraordinaria

Hoy es el último día para ampliar el contrato de alquiler durante dos años más: lo que tienes que hacer

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Gema lleva 25 años alquilada en una casa de Barcelona, pero su arrendador exige un aumento de la cuota que no puede afrontar: "Yo en un año que me queda de contrato no puedo conseguir absolutamente nada más. Bueno, ni yo ni mi hija. No puedo encontrar tampoco una casa, un piso en alquiler". Por eso, se ha acogido al decreto de los alquileres antes de que lo puedan tumbar.

"Con la prórroga extraordinaria del decreto me quedaría hasta finales del 2028", señala ella. En esa situación también están los 11 vecinos de un edificio de la Ciudad Condal contra un fondo buitre que les quiere expulsar. "Ahora su apuesta es convertir todo esto en un grandísimo Airbnb, en un grandísimo edificio de alquiler temporal", señala Diana Virgón, inquilina.

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Muchos afrontan el futuro con incertidumbre por sus contratos de alquiler

El Congreso de los Diputados debate sobre la prórroga sobre el real decreto de congelación de alquileres. Si se tumba afectaría a un millón de contratos de alquiler que están a punto de ser renovados, ya que no existiría esa prórroga de dos años y no se podría limitar la subida del precio al 2%. Es decir, el propietario tendría libertad para actualizar precios y decidir renovaciones.

Muchos han aprovechado este último mes para acogerse a la prórroga extraordinaria. "Todas las personas que se hayan acogido a la prórroga mientras este real decreto estaba en vigor se debe respetar y de esto no hay ninguna duda", explica Enric Aragonés, del Sindicato de Inquilinos de Cataluña.

Pero Carla no está en esa situación. El año que viene renueva su contrato con incertidumbre: "Estoy embarazada de siete meses entonces nos vienen muchas cargas más a parte del alquiler". Como ella, muchos tendrán que afrontar su futuro con incertidumbre.