Los expertos analizan y explican por qué España es uno de los países con menos vivienda pública de Europa

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Uno de los problemas que más están reivindicando y casi el origen de todo el conflicto es la falta de vivienda pública en España. Su casi inexistencia es algo que ha hecho levantarse a muchos y salir a las calles a protestar porque su causa no se debe a falta de inversión.

El problema de la vivienda pública es que muchas de esas casas que se han construido con dinero público han sido vendidas en el mercado libre en los últimos cinco años. Y en 2026, todavía "una de cada 65 casas en España tiene una protección pública". Y Fernando Cos-Gayón director de 'ETSI' Edificación UPV, dice que son "una de cada tres en Países Bajos o una de cada cuatro en Austria".

Lo raro no es lo que sucede en estos países, sino que España es uno de los pocos países que tiene estas cifras tan disparadas y es una excepción que lleva a que los jóvenes no puedan independizarse, que familias no tengan dinero para llegar a pagar la hipoteca y que los jubilados tengan que pensar en vender o dejar sus casas por falta de liquidez.

Por qué han ido desapareciendo con el paso del tiempo

Fernando ha explicado que la situación se tendría que revertir hasta tal punto que "con los salarios que tenemos en España, el 80% de personas debería poder entrar en vivienda protegida y eso sí que bajaría de facto los precios totales". Pero la realidad es muy distinta porque en nuestro país, los sueldos no son suficientes para alcanzar a tener una vivienda, aunque sea protegida.

La construcción de vivienda pública en España comenzó en el franquismo cuando se creó el primer Ministerio de la Vivienda, pero fueron los años 80, los conocidos como el apogeo de la vivienda pública. En esa década se edificaron más viviendas protegidas que libres.

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"Si sumáramos todas estas viviendas desde principios de los años 60, estaríamos hablando de unos seis millones de viviendas públicas", confirma José García Montalvo, catedrático de economía de la Universidad Pompeu Fabra. Sin embargo, estos datos no existen porque con el paso del tiempo "se han ido vendiendo en el mercado como otra vivienda más"