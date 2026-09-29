Cuatro personas fueron testigos del atropello y ninguno la ayudó hasta que el portero de su casa se dio cuenta y la auxilió

Una muestra de ADN permite detener en Francia al autor del atropello mortal de una joven en Madrid en 2021

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Al fin va a haber justicia para Claudia tras cinco años de angustia. Las autoridades francesas han detenido al fugitivo buscado por el atropello de la joven de 20 años, estudiante de medicina, delante de la casa de su hermana en el distrito madrileño de Moncloa en el año 2021 y que acabó falleciendo como consecuencia de las heridas.

Cuatro personas que presenciaron los hechos no se pararon a ayudarla -todos fueron detenidos e imputados por omisión de deber de socorro-, a ella, que quería ser médico. Los tres ocupantes del coche y el conductor del VTC, que también huyó sin prestar auxilio. La joven, que había salido de fiesta, no bebía y decidió irse a casa a una hora prudente de la forma que consideró más segura, un VTC. Llamó a su hermana también para decirle que en unos minutos llegaría a casa. Nunca lo hizo. El joven que acabó con su vida debía ingresar en la cárcel esta semana por orden judicial tras cometer previamente un robo con fuerza.

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Al menos una persona demostró esa noche la humanidad que le faltó al resto. El portero del turno de noche de la casa casa de la joven sí le prestó los primeros auxilios cuando se dio cuenta de lo ocurrido, mientras el Samur llegaba y los telefonistas de emergencias le daban las instrucciones, según relató en su momento de ABC. Los padres de Claudia, dos prestigiosos doctores canarios, no olvidarán nunca esa falta de ayuda. La joven, amante de la música -tocaba el violonchelo y cantaba en un grupo- quería ayudar a los demás. Tenía don de gentes, relataron sus padres al diario ABC tras el atropello mortal. Una chica responsable, carismática, con valores, que no tuve ninguna oportunidad de reacción.

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El vehículo con el que se cometió el atropello fue localizado a las pocas horas en Vallecas (Madrid) y presentaba abolladuras, cristales y parabrisas roto, y lunas tapadas con cartones y toallas. En el coche había tres personas: el conductor y otras 2 personas. Según el atestado, estos acompañantes le dijeron al conductor: "Para qué la atropellas" y este en vez de parar aceleró. La Policía localizó en su momento a todos los implicados, excepto al conductor del vehículo. El propietario del coche implicado, un español de 21 años, habría prestado el Citröen al fugitivo, marroquí con antecedentes, solo la noche del atropello.

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El arresto tuvo lugar este lunes en la localidad de Iles. Al fugitivo, que vivía bajo una identidad falsa, se le ha localizado tras cotejar el ADN hallado en el vehículo implicado en el atropello, según ha informado este martes la Policía Nacional en un comunicado.

El ADN y las huellas dactitales, clave

Los hechos tuvieron lugar en 2021 cuando la joven fue atropellada, tras descender de un vehículo VTC, por un coche que circulaba a gran velocidad y que se acabó dando a la fuga.

La investigación del accidente, llevada a cabo por la Policía Municipal de Madrid, permitió encontrar ADN en el vehículo implicado, un material genético que después se cotejó a través de Policía Científica, dando una coincidencia en Francia de un ciudadano de edad similar, pero con otra identidad.

Ante las sospechas de que podría ser el fugitivo, su identidad se cotejó a través de las huellas dactilares, dando positivo, tras lo que se judicializó la investigación en Francia.

Las autoridades detuvieron este lunes al fugitivo en la localidad de Iles, sobre el que pesaba una reclamación por un delito de homicidio, malos tratos, atentado a agente de la autoridad y lesiones.

Claudia, una joven popular a la que le truncaron sus sueños

La historia de Claudia es la de una chica muy querida por su familia y sus amigos. La de una joven que nunca perdía la sonrisa. Prueba del amor que dejó fueron las palabras que le dedicaron desde el que fuera su colegio durante mucho tiempo, el Colegio Bilingüe Atlantic Schools de Las Palmas: "Desde muy pequeña había aprendido a amar, se movía con soltura en el territorio de las emociones, rezumaba su carácter la frescura limpia de la espontaneidad y la transparencia".

"Quería a su colegio, quería a sus compañeras ¡16 años de convivencia! Quería a sus profesores y se involucraba en cada proyecto", añade el comunicado. Muchos estudiantes de este centro escolar no olvidan los buenos momentos con la joven en fiestas de Navidad o de fin de curso, como tampoco las obras de teatro, las gymkanas, los disfraces o los ensayos de música.

Los que la conocían la definen como una joven que "luchó y trabajó su proyecto", que "persiguió sus metas e hizo realidad sus propósitos" y que siempre se mostraba "contenta, con actitud y educada", además de ser toda una luchadora. Claudia superó la EBAU y entró en el Grado en Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, algo que siempre buscó. "El cielo no pudo esperar", concluía el texto en su memoria.