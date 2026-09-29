La investigación sobre el accidente mortal ocurrido en la V-21 ha encontrado una carta manuscrita que aporta nuevas claves sobre lo sucedido

La conductora circuló en sentido contrario y terminó implicada en una colisión múltiple en la autovía valenciana

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Una carta manuscrita ha aportado nuevas pistas para esclarecer las circunstancias del choque mortal ocurrido en la V-21, en Valencia, en el que una mujer que circulaba en sentido contrario perdió la vida tras provocar una colisión. El documento se ha convertido en una de las principales claves para reconstruir qué ocurrió antes del siniestro. El accidente tuvo lugar en agosto y en él se vieron implicados varios vehículos, mientras la investigación trataba de determinar si la conductora había entrado deliberadamente en sentido contrario o si alguna circunstancia previa había provocado la situación.

Una investigación abierta tras el accidente

El siniestro se produjo en la V-21, a la altura de Foios, y obligó a movilizar a los servicios de emergencia. La mujer de 34 años y de origen francés, circulaba en dirección contraria cuando chocó frontalmente contra otro vehículo. El impacto desencadenó un accidente múltiple en el que llegaron a verse implicados hasta siete vehículos.

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Dos hombres, de 24 y 41 años, resultaron heridos como consecuencia del accidente y tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario. La colisión también provocó importantes retenciones y obligó a cortar varios carriles de la autovía en ambos sentidos. En un primer momento, la Guardia Civil mantuvo abiertas diferentes hipótesis para determinar por qué la conductora circulaba en sentido contrario.

La carta que cambia la investigación

La aparición de una carta manuscrita ha permitido aportar información adicional sobre las circunstancias que rodearon el siniestro. El contenido del documento resulta relevante para entender qué pudo suceder antes de que la mujer accediera a la calzada en sentido contrario. La investigación trata ahora de encajar esta nueva evidencia con el resto de indicios obtenidos después del accidente.

La información señala que la misiva ayuda a esclarecer el carácter aparentemente intencionado del choque. La carta aporta un elemento que permite interpretar de otra manera los movimientos de la conductora antes de la colisión.

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La Guardia Civil de Tráfico descarta un despiste al volante y concluye que la conductora fallecida, de 34 años y embarazada, recorrió a propósito seis kilómetros en sentido contrario hasta la colisión frontal.

Siete vehículos implicados en el siniestro

El accidente tuvo una importante repercusión sobre la circulación en la V-21. Hasta siete vehículos quedaron implicados en la colisión registrada en el entorno del kilómetro 12 de la autovía. El impacto frontal inicial provocó una situación especialmente peligrosa para el resto de conductores que circulaban por la vía.

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Dos personas resultaron heridas y fueron atendidas por los servicios sanitarios antes de ser trasladadas al Hospital Clínico de València. El accidente obligó a cerrar varios carriles y generó retenciones de varios kilómetros. Los equipos de emergencia y los efectivos encargados de la investigación trabajaron en la zona mientras se restablecía progresivamente la circulación.

Las claves que quedan por esclarecer

La investigación debe determinar todos los detalles que precedieron al momento en que la conductora comenzó a circular en sentido contrario, pero se descarta un error involuntario. En la misiva, la mujer confesaba su abatimiento tras haber sufrido una ruptura sentimental y aseguraba que su vida «no tenía sentido», según han informado fuentes jurídicas.

La carta manuscrita supone ahora una pieza muy importante para reconstruir los últimos momentos antes del choque.

El caso vuelve a poner el foco en los graves riesgos de circular en sentido contrario en una autovía, especialmente cuando la maniobra termina provocando una colisión frontal. Los investigadores continúan analizando las circunstancias del accidente para completar la reconstrucción de los hechos.